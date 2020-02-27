Джикия: Не выходим из зоны комфорта, потому что не зовут в Европу

Завтра встречей 20-го тура "Крылья Советов" - "Оренбург" после зимней паузы возобновится отечественная Премьер-лига. Центральные матчи состоятся в субботу: лидер чемпионата "Зенит" примет "Локомотив", а в старейшем столичном дерби "Динамо" встретится со "Спартаком".

Георгий Джикия уверен, что "Спартаку" по силам "выстрелить" во второй части сезона. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице. "Бело-голубые" идут восьмыми, а "красно-белые" и вовсе десятыми. Тем принципиальнее будет это противостояние. В преддверии рестарта сезона корреспонденты "РГ" пообщались с одним из лидеров "Спартака" Георгием Джикией. Несмотря на не самые успешные результаты в первой части чемпионата Джикия уверен: москвичи поборются за самые высокие места.

Смотрим только вверх

Вы суеверный человек? В прошлом году "Спартак" также выиграл турнир в Катаре, но сезон сложился неудачно.

Георгий Джикия: Вообще я суеверный, но в этом случае не вижу никакой связи. Были хорошие спарринги, турниры. Не надо нас корить за победу в Катаре.

Зоран Тошич недавно заявил, что в его время "Спартак" был лучше. И уровень РПЛ был выше. Согласны?

Георгий Джикия: Пожалуй, да. Раньше футбол был сильнее, было больше звезд. Разные уровни.

В чем причина?

Георгий Джикия: Команды перестают существовать. Многие футболисты не едут к нам, некоторые уезжают. Вот главные причины. Ряд клубов сталкивается с финансовыми проблемами.

В этой связи вам не кажется странным, что команды РПЛ проголосовали за расширение лиги?

Георгий Джикия: Я следил за этой ситуацией, но спокойно к ней отнесся. Такие вопросы точно без меня будут решать.

Мостовой недавно сказал, что с таким составом "Спартак" обязан быть в тройке. Он прав?

Георгий Джикия: Приятно, что он так думает. Но на сегодня есть один факт: мы на десятом месте. И хотим забраться выше.

Не просто на десятой строчке, там ведь всего три очка до зоны переходных матчей.

Георгий Джикия: Вниз мы не смотрим, только наверх.

Со "Спартаком" ведь при вас такого не было, чтобы команда шла так низко.

Георгий Джикия: Это так. Но зато в предыдущих командах мы боролись за выживание. Мне знакома такая ситуация.

Но там и давления меньше было, чем в "Спартаке".

Георгий Джикия: Во много раз меньше. И это объяснимо.

В работу тренера не лезу

Доменико Тедеско уже несколько месяцев тренирует "Спартак". Когда команда начнет играть так, как он хочет?

Георгий Джикия: Наверное, это не ко мне вопрос. У Тедеско свое видение. Нам есть над чем работать, в чем прибавлять.

Артем Ребров говорил недавно, что пока не все в голове укладывается из того, что требует Тедеско. А вы уже уяснили его требования?

Георгий Джикия: Что касается лично меня, то я стараюсь все делать так, как того требует Тедеско. Я понимаю, что Ребров имел ввиду. Нам нужно впитать всю информацию, которую мы получаем от тренерского штаба. Когда будет какая-то целостность, тогда и можно будет говорить о каком-то командном почерке, стиле. На первых зимних сборах у нас не было матчей, мы мяча не видели. На вторых были три встречи, ребята играли по тайму.

Тедеско сказал, что у него нет основного состава. Это как-то подстегивает?

Георгий Джикия: Конечно. Мне такой стиль нравится - когда непонятно, кто выйдет в старте. Ребята заводятся, борьба и концентрация на тренировках максимальные. Молодым так тоже хорошо. На сборах они играли на своих позициях, у всех был шанс показать свои лучшие качества. Тренер всех посмотрел, все оценил.

С другой стороны трудно представить, чтобы Джикия не попал в стартовый состав.

Георгий Джикия: Учитывая сегодняшнюю ситуацию, можно и так сказать. Наверное, вы обратили внимание, что мы играем в три центральных защитника. Есть еще молодой Гапонов, который уже привлекался к основной команде, играл в Премьер-лиге. Основная тройка в центре обороне есть, но расслабляться нельзя.

Вас ведь капитаном назначил Олег Кононов. Когда пришел Тедеско, он как-то обсуждал с вами этот момент - останется у вас повязка или нет?

Георгий Джикия: Когда мы познакомились, у нас состоялась беседа. А потом в одном из интервью он сказал, что все хорошо и никаких переизбраний не будет. За это я ему благодарен.

Бывают моменты, когда он с вами советуется как с капитаном?

Георгий Джикия: Это могут быть какие-то бытовые вещи, но ничего такого серьезного. Я уважаю тренера. Его работа - это его территория. Лезть туда не собираюсь.

А бытовые моменты - это какие?

Георгий Джикия: Да разное бывает. Может, команда хочет сходить посидеть коллективом в ресторане, сходить в тренажерный зал, перенести что-то на какое-то другое время. Тогда я подхожу к тренеру и спрашиваю: "Можно сделать так-то или так?" Он всегда нас слушает и отвечает. Это нормальный рабочий процесс.

Обычно у каждого тренера есть какая-то система штрафов. У Тедеско она есть?

Георгий Джикия: Мы с ним обсуждали этот момент. Он любит дисциплину. Естественно, система штрафов в "Спартаке" есть.

Тедеско строг в этом плане? Вам есть с чем сравнивать.

Георгий Джикия: Мы вместе составляли эту систему. Я согласен с каждым пунктом. Дисциплина - очень важная вещь. Без нее в спорте ничего не выиграешь.

За лишний вес сильно штрафуют?

Георгий Джикия: У нас все следят за собой. Если по кому-то есть замечания, доктор поможет и все будет нормально. Все под контролем.

Шюррле есть что сказать и показать

Чувствуется, что Тедеско приехал из Европы?

Георгий Джикия: Есть такое. Виден европейский менталитет. Он очень коммуникабельный, может выслушать. Если есть какие-то вопросы, Тедеско с удовольствием ответит.

Вы как капитан сталкиваетесь с какими-то проблемами, сложностями?

Георгий Джикия: Если есть какая-то проблема внутри команды, то все прекрасно понимают, какие могут быть последствия.

Мы можем обсудить с Доменико Тедеско какие-то вопросы, но работа тренера - это его территория. Я туда не лезу

Как пример - инцидент во время матча с участием Джано и Лоренсо Мельгарехо.

Георгий Джикия: Там не было никакой головоломки, ребята сразу понесли наказание. Есть система штрафов. Если человек с чем-то не согласен - в следующий раз поменяет свое мнение.

Капитан - это ведь еще и тот человек, который за команду может постоять, пообщаться с руководством. Были такие моменты?

Георгий Джикия: У меня прекрасные отношения с руководством. Если возникают какие-то вопросы, мы быстро все решаем. У нас открытый разговор, никаких проблем нет.

А каков механизм? Вы через тренера общаетесь с руководством или можете напрямую позвонить тому же Томасу Цорну?

Георгий Джикия: Если дело касается какой-то командной просьбы, то мы сначала обсуждает это с тренером. А если это какой-то личный вопрос, то я могу набрать Томасу Цорну.

С Леонидом Федуном приходилось общаться?

Георгий Джикия: Частенько. Все-таки я не первый день в "Спартаке".

Вы сказали, что когда команда что-то просит, руководство идет навстречу. Как вам тогда не удалось уговорить расстаться с Андреем Ещенко?

Георгий Джикия: Это вообще ужас, что произошло. Я упустил эту ситуацию. Не рассчитывал на такое. Думал, все под контролем (смеется). Если серьезно - Андрей большой молодец. И Ребров тоже. Я ребятам выразил благодарность. Здорово, что такие люди остаются в команде. Они большие профессионалы и принесут еще много пользы "Спартаку". И для меня лично это огромный плюс. Они своим авторитетом, опытом имеют большое влияние в раздевалке.

Летом "Спартак" пережил уход большой группы игроков, много новичков. А костяк у вас есть? Если да, то кто в него входит?

Георгий Джикия: Есть капитан, вице-капитан Рома Зобнин. У нас есть Ещенко, Ребров и Илья Кутепов. С ними мы можем сесть за стол и что-то обсудить. Если дело касается каких-то серьезных вопросов, на подходе есть Мирзов (улыбается). А так из иностранцев всегда интересно послушать Андре Шюррле. Остальных не тревожим (улыбается).

Начало карьеры Шюррле в "Спартаке" получилось скомканным. Он еще поможет команде?

Георгий Джикия: Конечно. Я хочу, чтобы он помог.

Что он интересного говорит? Может вспоминает, как что-то было в "Челси" и говорит: "А у нас тут что-то не так".

Георгий Джикия: Такого не было. Наоборот, он делится своим опытом. Шюррле играл в топ-клубах, выигрывал значимые трофеи. Ему есть что сказать и показать.

Может что-то неожиданное слышали от него?

Георгий Джикия: Нет, потому что все-таки есть языковой барьер. Он не может откровенно пообщаться с нами. В основном разговоры поверхностные. Но когда дело касается какой-то определенной темы, то мы садимся и с помощью переводчика общаемся. Самая запоминающаяся история с Шюррле - это когда он впервые зашел в раздевалку и один из молодых сказал: "Я его недавно покупал в PlayStation, а теперь иду на тренировку". Мы до сих пор вспоминаем ту историю.

Загадочные финны

Давайте поговорим о сборной. Третий матч в группе - в Копенгагене с Данией. Можно сказать, что не повезло с календарем?

Георгий Джикия: Совершенно спокойно к этому отнесся. Многие говорят, что встреча с датчанами будет ключевой. На выезде всегда сложно играть, особенно с таким серьезным соперником. Но все возможно. Не хочется ничего загадывать, говорить громкие слова.

Учитывая, что вы пропустили чемпионат мира, ценность Евро-2020 становится выше?

Георгий Джикия: Это будет самый большой турнир в моей карьере. Была Лига чемпионов, но если брать именно сборные - такого еще не было. Чемпионата Европы я жду с нетерпением.

С Черчесовым когда в последний раз контактировали?

Георгий Джикия: Станислав Саламович был на турнире в Катаре. Присутствовал на наших тренировках, матчах, но лично пересечься не удалось. А вообще связывались, когда поздравляли друг друга с новым годом. Больше не переписывались.

На зиму тренерский штаб сборной давал вам какие-то задания?

Георгий Джикия: На время зимнего перерыва ничего такого не было. Но сейчас в марте будет сбор, и подготовка к Евро продолжится.

Черчесов говорил, что после двух матчей с Бельгией наконец-то появилось понимание, как с ними играть. Это действительно так? И как же?

Георгий Джикия: Осторожно.

После того, как мы на Евро-2008 дважды уступили испанцам 1:4 и 0:3, Аршавин сказал, что даже если мы сыграли с ними десять раз, то все матчи проиграли бы. С Бельгией нет похожего ощущения?

Георгий Джикия: С Бельгией у нас все-таки была ничейка - 3:3.

В товарищеском матче.

Георгий Джикия: В контрольном. Понятно, что Бельгия - топ, номер один, и с ними надо играть аккуратно. Вторым номером, что тут скрывать. Та игра, которая нам предстоит, по стратегии будет совсем другой, нежели наша последняя встреча в квалификации. В том матче мы хотели проверить себя, сыграть раскованно, за что и поплатились в первом тайме. Зато мы получили определенную информацию. Это уже есть в голове.

Бельгия и Дания соперники понятные, которые в представлении особо не нуждаются. А что вам известно про сборную Финляндии?

Георгий Джикия: Честно говоря, совсем ничего о них не знаю. Даже когда объявили, что они в нашей группе, не стал смотреть их состав. Хотя погодите, есть у них нападающий, который выступает за "Норвич" и много там забивает. Ну и Роман Еременко.

В Европу не зовут

Вернемся к "Спартаку". Если говорить о трансферах, одним из самых заметных событий зимы стал уход из клуба в казанский "Рубин" Солтмурада Бакаева…

Георгий Джикия: На самом деле, не думал, что он уйдет. Его же как раз начали привлекать к играм за основу, да он и сам говорил о своей любви к "Спартаку". Они с братом давно в клубе, и для меня стало неожиданностью, что он не просто ушел, а ещё подписал пятилетний контракт. Но это его решение, его жизнь. Мы с ним общались после этого. Пожелал ему удачи, здоровья. Самое главное, чтобы игровая практика у него была.

Как эта вся история повлияла на его старшего брата, Зелимхана Бакаева?

Георгий Джикия: Со старшим Бакаевым не общались на эту тему, но было видно, что он немного расстроен.

Кстати, недавно Владимир Быстров сказал нам в интервью, что Зелимхан был единственным светлым пятном "Спартака" в первой части чемпионата…

Георгий Джикия: Читал об этом. Теперь в клубе так его и называют - светлое пятно.

При этом вы сами, кажется, немного даже его критиковали. Мол, иногда Бакаев слишком заигрывается, когда идет в тот же дриблинг…

Георгий Джикия: Хочется, чтобы у него была стабильность. Чтобы обводки были разумными, ответственными. Но это касается не только "Спартака", а вообще всех.

Еще один спартаковский трансфер, только в обратном направлении - это Александр Соболев. Ему по силам заменить Зе Луиша, о котором вы очень лестно отзывались в свое время?

Георгий Джикия: Не хотел бы их сравнивать, хотя по габаритам, типажу что-то схожее в них есть. Зе Луиш на моей памяти был одним из самых топовых футболистов, выступавших в Премьер-лиге, его трудно заменить. Но Соболев хороший парень, знаю его еще по сборной. Он уже начал забивать, почувствовал все это, но я ему сказал, что пусть лучше забивает в сезоне (улыбается).

Ну и тема, которая по-прежнему в топе, хоть и не имеющая к "Спаратку" отношение - переход Федора Смолова в "Сельту"…

Георгий Джикия: Федя огромный молодец. Я его поздравил. Не стал заваливать вопросами, думаю, у него и так телефон раскален. Здорово, что он решился на такой шаг. Чувствую гордость за него, ведь Смолов сумел, как это модно сейчас говорить, выйти из зоны комфорта. Я себе в телефоне уже сделал отметку, чтобы следить за результатами "Сельты". Надеюсь, они сохранят прописку, и мы продолжим наблюдать Смолова в одном из лучших европейских чемпионатов.

Почему мало кто из российских футболистов выходит из этой самой зоны комфорта?

Георгий Джикия: Не "мало, кто выходит". А мало кого туда зовут. Вот с чего нужно начинать.

Да ладно. Пишут же, что наши игроки периодически получают приглашения. Но решают остаться в России…

Георгий Джикия: Уверен, в 70 процентах случаев европейские клубы даже не в курсе, что они интересуются какими-то российскими футболистами. Не забывайте про агентскую историю. Помнится, как-то писали, что Соболевым якобы интересуется "Манчестер Юнайтед". Вы их нападение видели? Там каждый по 50 миллионов евро стоит. Что они с Соболевым делать будут? На самом деле, предложений из Европы не так уж и много. Поэтому наши футболисты так редко из зоны комфорта выходят.

Иностранному тренеру в "Спартаке" легче, чем россиянину

Два года назад вы рассказывали, что решили получать второе высшее образование. Как учеба?

Георгий Джикия: Еще год остался. Вот между сборами заезжал забрать задачи.

Как происходит ваше обучение?

Георгий Джикия: Понятное, что весь процесс происходит дистанционно, тем более что в университете преподает мой бывший тренер Антипов Александр Викторович. Он мне очень помогает. Мы часто общаемся, я уточняю у него задания. Ну а когда есть свободное время, с удовольствием заезжаю в университет, чтобы лично их получить. Правда, бывает это крайне редко.

10 миллионов евро составляет трансферная стоимость Георгия Джикии, по версии портала Transfermarkt

Тяжело дисциплинировать себя в учебе?

Георгий Джикия: Это вопрос желания. Понятно, что я смотрю в будущее и вижу себя в футбольной теме. Поэтому второе высшее образование точно не помешает.

Олег Кононов неожиданно всплыл в Латвии, где возглавил "Ригу"…

Георгий Джикия: Собираюсь поздравить. Интересно было бы спросить, как что там.

Вы с ним на связи?

Георгий Джикия: Не скажу, что мы общались. Но с удовольствием позвоню, пообщаюсь с ним. Ждал, когда он начнет снова тренировать. Чемпионат, конечно, немножко незнакомый, но посмотрим, последим.

Раз уж речь зашла о Кононове. Согласны, что в "Спартаке" отечественным специалистам не в пример сложнее, чем иностранным?

Георгий Джикия: Сто процентов. Это я уже понял и прочувствовал. Те нюансы, которые имеют значение для российского тренера, иностранец не то, что не замечает, он их не понимает. Российский тренер знает прошлое "Спартака", историю клуба, текущую ситуацию. Он по нескольку раз пропускает все через себя. А иностранному тренеру тяжело ощутить весь этот спартаковский дух, понять его. Это тяжело. Потребуется время. Поэтому иностранцы ко многому относятся спокойно. У них нет давления в голове, как у отечественного специалиста. У футболистов, кстати, то же самое.

Тем временем, Массимо Каррера обрел себя в греческом АЕКе и вроде бы неплохо там себя чувствует. А ведь говорили, что он физрук, и тактикой занимаются совсем другие люди…

Георгий Джикия: Я открываю результаты, вижу, что его команда выиграла, и мне становится приятно. Приятно, что у него идет, у него получается. Не хочу копаться в грязном белье: один он добивается результата, или кто-то ему помогает.

Досье "РГ"

Георгий Тамазович Джикия родился 21 ноября 1993 года в Москве.

Воспитанник клуба "Виктория" (Балашиха). Выступал за команды: "Локомотив" (2003-2010), "Локомотив-2" (2011-2013), "Спартак-Нальчик" (2014), "Химик" (2014-2015), "Амкар" (2015-2016). С 2017 года в "Спартаке".

В составе национальной команды России дебютировал в 2017 году. Провел с тех пор за сборную 23 встречи, забил один мяч. Участник Кубка конфедераций-2017.

Чемпион России (2016/17), обладатель Суперкубка страны (2017). Бронзовый призер чемпионата России (2017/18). Трижды входил в список "33 лучших игроков сезона по версии РФС" (2016/17, 2017/18, 2018/19).