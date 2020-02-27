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27.02.2020 14:14
Рубрика: Власть

Госдума может принять закон об изменениях в Конституции 11 марта

Текст: Татьяна Замахина

Законопроект об изменениях в Конституции РФ Госдума может рассмотреть в третьем чтении 11 марта. Такую дату назвал журналистам глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что второе чтение планируется провести 10 марта (накануне члены рабочей группы по подготовке поправок озвучили эту дату в разговоре с президентом РФ - прим. ред.).

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- Скорее всего, будем предлагать, если все пойдет по плану, на следующий день рассмотреть в третьем чтении, сказал Крашенинников.

После принятия закона парламентом, напомним, состоится общероссийское голосование - в случае если граждане проголосуют "за", он вступит в силу одномоментно. Базовый документ подготовлен на основе заявление президента из Послания Федеральному Собранию, ко второму чтению в него предлагается одобрить ряд поправок, подготовкой которых в первую очередь занимается рабочая группа.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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