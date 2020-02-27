Коронавирус не помеха. Женевский автосалон состоится

Организаторы Международного мотор-шоу в Женеве (Geneva International Motor Show - GIMS) распространили специальное сообщение, в котором заявили, что мероприятие откроет свои двери согласно плану - 2 марта. До сих пор ходили слухи, что GIMS может быть отменен в последний момент из-за распространения коронавируса.

На решение о проведении выставки в назначенные сроки не повлиял тот факт, что 25 февраля в Швейцарии зафиксировали первый случай заражения опасной болезнью.

Для журналистов залы выставочного комплекса Palexpo, где проводится GIMS, откроются 2 марта в 14:00. На этот день назначена церемония вручения премии конкурса "Автомобиль года в Европе - 2020". 3 марта откроются сами выставочные экспозиции автосалона. На 4 марта назначен бизнес-день, ну а для обычных посетителей GIMS будет работать с 5 по 15 марта.

Однако организаторами меры предосторожности предприняты: всем участникам, прежде всего из зон наибольшего распространения инфекции (Китай, Корея , Япония), рекомендовано предварительно проверить персонал на наличие симптомов недуга, а на территории выставочного комплекса автосалона будет проведена дезинфекция.

Напомним, из-за угрозы распространения инфекции были отменены или перенесены Пекинский автосалон, международный конгресс по технологиям мобильности в Барселоне и гран-при Китая нового сезона Формулы-1.

Таким образом, основной проблемой организаторов автосалона в Женеве стал не коронавирус, и даже не угроза акции протеста от экологов, устроивших демонстрацию перед павильонами брюссельского автосалона в январе, а целый перечень отказов от автопроизводителей, для которых выгода участия даже в таком крупном и освещаемом мероприятии больше не перекрывает затрат на подготовку к нему. В их числе Cadillac, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, Subaru, Tata, Tesla и Volvo.