Логинов и его тренер подадут в суд на сотрудницу IBU из-за обысков

Российский биатлонист Александр Логинов и его тренер Александр Касперович хотят подать в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, излишняя бдительность которой привела к обыскам в расположении сборной России.

Напомним, итальянская полиция провела обыски в субботу в отеле, где жили Логинов и Касперович. Поводом для этого шага стала информация от Фуссек-Хаккарайнен о том, что Касперович находился на чемпионате мира по чужой аккредитации.

"Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление", - рассказал Касперович ТАСС.

При этом, как стало известно, Союз биатлонистов России не будет иметь никакого отношения к поданному иску. Еще предстоит провести консультацию с адвокатами, после чего Касперович будет готов сообщить какие-то подробности.

Логинов на чемпионате мира в Италии завоевал золото и бронзу, но не вышел на масс-старт из-за ситуации с обысками и визитов полиции.