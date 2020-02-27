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27.02.2020 21:35
Рубрика: ДТП

Почти пять тысяч пешеходов погибли в ДТП в 2019 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На российских дорогах в 2019 году, как следует из данных, опубликованных на сайте ГИБДД, в результате ДТП погибли 4,9 тысячи пешеходов (5,3 тысячи в 2018 году), ранены 45,9 тысячи (47,1 тысячи в 2018 году). Всего с их участием произошло 48,7 тысячи ДТП (50,2 тысячи в 2018 году).

При этом почти 3,3 тысячи пешеходов погибли из-за того, что нарушили правила дорожного движения. В общей сложности на дорогах страны произошло более 164 тысяч ДТП, в которых погибли почти 17 тысяч человек и почти 211 тысяч пострадали.

Фото: istock
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В то же время в дорожных авариях погибли 794 ребенка в возрасте до 18 лет, в то время как в позапрошлом году - 869 детей.

Напомним, сегодня в "РГ" прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили, как выжить при мелкой аварии на скоростной трассе. Оказалось, что каждый пятый погибший в аварии в Москве лишается жизни уже при ее оформлении. То есть в аварии, которая произошла во время оформления мелкого происшествия.

Ранее глава МВД РФ генерал полиции Владимир Колокольцев заявил, что в России власти целенаправленно трудятся над снижением числа погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. И положительные результаты уже есть. Более того, к 2030 году заявлено о стремлении к нулевому уровню показателя смертности в ДТП.

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