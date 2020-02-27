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27.02.2020 20:58
Рубрика: Власть

Путин: Россия нацелена на укрепление связей с Киргизией

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Президенты России и Киргизии в четверг открыли перекрестный год двух государств. Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков приняли участие в торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце. Накануне лидеры провели переговоры.

"Подчеркну, Россия нацелена на дальнейшее всемерное укрепление разноплановых связей с Киргизией. Мы рассчитываем, что этому во многом будет способствовать успешное проведение российско-киргизского перекрестного года" , - заявил Путин в своем выступлении.

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Российский президент также отметил регулярные встречи со своим киргизским коллегой и добавил, что страны сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают по военной линии, как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ. Важно, что Россия и Киргизия выступают с согласованных позиций в международных организациях, подчеркнул российский лидер.

Поэтому проведение перекрестного года - это знаменательное событие для обоих государств. Особое место в программе займут мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Россия и Киргизия многое делают, чтобы сохранять и чтить память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевом подвиге наших отцов и дедов, отстоявших мир", - подчеркнул Путин.

Фото: Пресс-служба президента КР
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Россия ждет Жээнбекова и делегацию Киргизии на юбилейных торжествах 9 мая в Москве. "Рассчитываем, что киргизские военные вместе с представителями ряда других стран примут участие в параде на Красной площади", - сказал президент.

В свою очередь Жээнбеков высоко оценил роль РФ в отстаивании правды о войне. "Наша святая обязанность - бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов", - заявил киргизский лидер. Он подчеркнул, что Россия - близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер Киргизии.

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