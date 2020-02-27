Под Ярославлем женщину осудили условно за истязание ребенка

Жительница Ярославской области признана виновной в истязании находившегося под опекой малыша.

По информации следственного управления СК РФ по региону, живущая в Мышкинском районе 49-летняя опекунша четырехлетнего мальчика в апреле - июле 2019 года неоднократно привязывала ребенка за различные части тела в своем доме, чем причиняла малышу физическую боль и психические страдания.

Официальный представитель Ярославского областного суда Ольга Козлова уточнила, что дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Мышкинский районный суд признал подсудимую виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также в его истязании. За это горе-опекунша приговорена к трем с половиной годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком три года. Кроме того, в пользу мальчика с нее взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

По пункту "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) суд подсудимую оправдал в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В региональном СУ СКР сообщили, что мальчик из семьи изъят.