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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем завели дело после обнаружения привязанного к столбу ребенка

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Напомним, вопиющий случай выявили представители органов опеки и попечительства, навестившие многодетную семью в селе Юрьевское Мышкинского района, в которой воспитываются шестеро приемных детей. По предварительной информации, пятилетнего мальчика за шею привязали к столбу старшие дети - якобы за совершенную им шалость.

- Ребенок для проведения обследования отправлен в медучреждение, другие опекаемые дети находятся в социально-реабилитационном центре, - рассказала официальный представитель регионального УМВД Марина Кокуева. - По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию возбуждено уголовное дело.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По мнению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая участвовала в Ярославле в открытии кинофестиваля семейных и детских фильмов "В кругу семьи" и провела всероссийское совещание детских омбудсменов, контроль за тем, как воспитываются дети в приемных семьях, должен быть жестким.

- Не только контроль в плане пересчета апельсинов в холодильнике, - считает Анна Кузнецова. - Контроль должен быть совмещен с поддержкой и помощью. Если не справляется семья, то нужно делать выводы: либо помогать ей, либо решать вопрос иным образом. Как столько приемных детей оказалось в одной семье? Ведь это достаточно сложно. Поэтому или должна быть постоянная поддержка и помощь в отношении приемных семей, или необходимо принимать решение о том, что столько приемных детей в семье быть не должно.

По словам федерального детского омбудсмена, "буквально ежедневно мы сталкиваемся с трагическими случаями". Снижению их числа помогло бы реформирование органов опеки и попечительства, но этот процесс затягивается.

- Институт органов опеки и попечительства должен развиваться в конструктивном направлении. Но те предложения которые мы давали по его реформированию, до сих пор, к сожалению, стоят на месте. Рабочая группа создана, но деятельных шагов в этом направлении не сделано, - заключила Кузнецова.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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