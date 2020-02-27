Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.

"Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук!" - подписал Емельяненко фотографии, на которых глава Чечни наносит точные удары.

Ранее Рамзан Кадыров в соцсетях вызвал Емельяненко-младшего на поединок и пообещал нокаутировать его.