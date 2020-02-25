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25.02.2020 16:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Instagram.com/p/B89JrluC37C Фото: Instagram.com/p/B89JrluC37C
Фото: Instagram.com/p/B89JrluC37C

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел спарринг на ринге с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Сообщение об этом появилось на странице спортсмена в Instagram.

Фото: AP Photo/Gregory Payan
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- Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко.

Однако пока не появилось видео самого поединка. Спортсмен прикрепил лишь пару снимков к своему посту. Не высказывался на этот счет и Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни обратился к бойцу ММА и вызвал того на поединок. Тогда же он поинтересовался у подписчиков в Instagram, на какой арене их бой будет наиболее зрелищным.

Позже Емельяненко принял вызов. А Кадыров в свою очередь пообещал, что нокаутирует своего оппонента в пятом раунде. Причем сделает это одним ударом. Сбылось ли это предположение, пока неизвестно.

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