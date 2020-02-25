Рамзан Кадыров провел бой на ринге с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел спарринг на ринге с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Сообщение об этом появилось на странице спортсмена в Instagram.

- Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко.

Однако пока не появилось видео самого поединка. Спортсмен прикрепил лишь пару снимков к своему посту. Не высказывался на этот счет и Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни обратился к бойцу ММА и вызвал того на поединок. Тогда же он поинтересовался у подписчиков в Instagram, на какой арене их бой будет наиболее зрелищным.

Позже Емельяненко принял вызов. А Кадыров в свою очередь пообещал, что нокаутирует своего оппонента в пятом раунде. Причем сделает это одним ударом. Сбылось ли это предположение, пока неизвестно.