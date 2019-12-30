Рамзан Кадыров пообещал нокаутировать Александра Емельяненко одним ударом

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что для победы над Александром Емельяненко ему хватит одного удара.

"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?" - написал Кадыров на своей странице в Telegram.

Ранее глава Чечни вызвал на бой Емельяненко-младшего, и боец ММА ответил согласием.

В своем последнем поединке, который состоялся по правилам бокса, Александр Емельяненко в первом раунде нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева, а 3 апреля 2020 года в Москве он сразится с бойцом ММА Магомедом Исмаиловым.