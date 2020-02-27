Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение Реймера

Калининградский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обжаловал в апелляционном порядке решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего директора ФСИН России Александра Реймера.

Об этом сообщ ает Генпрокуратура России. 20 февраля Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил Александра Реймера, который отбывал наказание в калининградской исправительной колонии № 8. При этом прокурор возражал против удовлетворения соответствующего ходатайства Реймера. Кстати, в мае прошлого года суд отклонил аналогичное прошение.

Бывший глава ФСИН был осужден на восемь лет лишения свободы в июне 2017 года приговором Замоскворецкого районного суда Москвы за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (речь шла о хищениях госсредств при закупке электронных браслетов слежения). В заключении он провел пять лет.

Ущерб от его неправомерных действий в настоящее время не возмещен, сообщает Генпрокуратура, но несмотря на это, суд принял решение об условно-досрочном освобождении. До рассмотрения вышестоящим судом апелляционного представления прокурора Александр Реймер будет находиться в исправительном учреждении.