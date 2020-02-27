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27.02.2020 17:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российский барк "Крузенштерн" зашел в порт Монтевидео

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства

Учебный парусник "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание в рамках кругосветки, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы, бросил якорь на рейде порта Монтевидео (Уругвай).

Как сообщили в медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства, стоянка на рейде столицы Уругвая будет кратковременной. В Монтевидео пройдет церемония возложения венков и цветов к памятнику первооткрывателю Антарктиды - русскому капитану и ученому Фаддею Беллинсгаузену.

Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
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В церемонии примут участие члены экипажа и курсанты, а также глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и представители российской дипмиссии. Затем руководитель Росрыболовства на борту "Крузенштерна" отправится в Буэнос-Айрес.

Прибытие в столицу Аргентины запланировано на 1 марта. Там пройдет обсуждение дальнейшего развития сотрудничества в области рыболовства и рыботорговли между Россией и Аргентиной, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. Состоится также научная конференция по теме исследований водных биоресурсов Южной Атлантики и приантарктических вод. Сейчас экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в этом районе изучает промысловые запасы для возобновления здесь океанического рыболовства российским флотом.

Илья Шестаков встретится на борту "Крузенштерна" с российскими ветеранами и участниками войны, проживающими в Аргентине. Эта встреча ознаменует начало второго этапа экспедиции, посвященного 75-летнему юбилею Великой победы.

Тем временем другие участники кругосветки - барк "Седов" и фрегат "Паллада" - следуют курсом на Кейптаун (ЮАР). "Паллада" по графику должна зайти в этот порт 15 марта, "Седов" - на день позже.

Кстати

Барк "Крузенштерн" вышел из Калининграда 8 декабря 2019 года. За 81 день он прошел более 10 тысяч морских миль по акваториям Балтийского и Северного морей и Атлантического океана.

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