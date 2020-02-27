Пропавших в Черном море подростков начали искать водолазы

В сочинском поселке Лазаревское в четверг утром к поискам двух пропавших в морской акватории 14-летних мальчиков приступили водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев.

Сейчас два водолаза осматривают устье реки Псезуапсе. По данным следствия, 25 февраля 2020 года двое 14-летних мальчиков переходили вброд устье этой реки, оступились и упали, в результате чего течением реки их вынесло в акваторию Черного моря.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, в готовность приведены шесть водолазных групп, которые будут погружаться при благоприятных погодных условиях. Всего к поисковым работам привлечено более 260 человек.

Как уже сообщалось, в четверг в 7 часов утра на место операции в Лазаревский район снова вылетел вертолет МЧС России со спасателями на борту. Однако, по информации ведомства, в 10.00 воздушному судну пришлось вернуться на сушу, так как время полета воздушного судна имеет ресурс по топливу, налету и разрешению. С помощью вертолета Ка-32 за два дня удалось осмотреть с воздуха более 12 километров морской акватории.

"Попробуем запустить квадрокоптер, но ветер еще сильнее, чем вчера, будем смотреть по ситуации", - уточнил Вадим Снегирев.