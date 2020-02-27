В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей

Поиск двух 14-летних мальчиков, которых из-за шторма унесло в морскую акваторию 25 февраля, всю ночь продолжались по береговой линии. А в четверг утром на место операции в Лазаревский район Сочи снова вылетел вертолет со спасателями на борту.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, по береговой линии обследовано более 50 километров. Всего к поисковым работам привлекается более 260 человек. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Кроме того, как уже сообщалось, накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СКР в Краснодарский край для оказания практической помощи в поиске пропавших.

Напомним, подростки стали переходить вброд устье реки Псезуапсе и, оступившись, упали, в результате течением их вынесло в море.