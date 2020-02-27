Рестайлинг Lada Largus: первые фото экстерьера и новые подробности

В начале февраля "Российская газета" сообщала о том, что АвтоВАЗ начал собирать первые экземпляры Lada Largus с заводским обозначением FL (Facelift).

"РГ" суммировала всю имеющуюся информацию и представила, как может выглядеть обновленный бестселлер АвтоВАЗа.

Largus FL должен примерить переднюю часть кузова в фирменном Х-стиле. Головная оптика заимствована у соплатформенника Renault Logan (за исключением светодиодной ленты ДХО). Поменяются бампера, передний напоминает "грантовский", задний схож с "вестовским". Универсал получит решётку радиатора с крупной эмблемой "Ладьи" и двумя ламелями, также изменится форма капота и передних крыльев. Сбоку автомобиль не получит Х-образных выштамповок, но модель оснастят "вестовскими" боковыми зеркалами старого образца и новой штатной антенной на крыше. Прежним останется пятая дверь, а вот фонари должны быть оригинальными.

По нашим сведениям, в рамках рестайлинга Largus получит и полностью новый интерьер. В салоне появится передняя панель, схожая с Renault Duster, оригинальные дверные карты с чёрными декоративными молдингами и такими же накладками ручек закрывания. Сиденья, подлокотник, рулевое колесо, комбинация приборов, центральный тоннель, блок климатической установки, аудио- и мультимедиасистемы унифицируют с Xray Cross.

Фото: Никита Орлов / https://vk.com/nick_orlov

Помимо этого, универсал может оснащаться камерой заднего вида, задними и передними парктрониками. Наконец, центральный блок стеклоподъемников переедет на водительскую дверь и каждая дверь, соответственно, будет иметь свою кнопку стеклоподъемника. Из опций станут доступны обогрев лобового стекла, датчики дождя и света. По неподтвержденным данным, Largus FL получит выкидной ключ от Lada Vesta, литые диски и боковые молдинги нового дизайна.

В техническом плане ничего не изменится. Двигатели и коробки останутся прежними. По инсайдерской информации, на заводе рассматривается вопрос о выпуске Lada Largus с 1,8-литровым двигателем (122 л.с.) ВАЗ-21179. 122-сильный агрегат ещё на стадии разработки рассчитывался для внедрения на Lada Vesta, Xray, непосредственно Largus и "Ниву" следующей генерации.

Напомним, премьера Lada Largus FL должна состояться на Московском автосалоне в августе нынешнего года. Предположительно, серийное производство обновленной модели начнётся осенью, продажи стартуют на закате 2020-го или в начале 2021 года.