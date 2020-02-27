У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Samsung показала на видео, из чего сделан Galaxy S20 Ultra

Текст:   Богдан Бобров
27.02.2020,  
13:33
Фото: Скриншот сайта Samsung Фото: Скриншот сайта Samsung
Фото: Скриншот сайта Samsung

Не дожидаясь, пока очередные ютуберы разберут до винтиков новейший флагман Galaxy S20 Ultra, компания Samsung решила сыграть на опережение и сделала это самостоятельно, опубликовав соответствующее видео.

В ролике демонстрируется, как выглядят и как компонуются внутри корпуса камера, батарея, процессор и система охлаждения.

Sony представила флагманский смартфон Xperia со странным названием
Обнаружен новый способ хищения личных данных у пользователей iPhone

В России старт продаж Galaxy S20 Ultra назначен на 13 марта текущего года. Сейчас его цена по предзаказу составляет 99 990 рублей, в качестве подарка прилагаются беспроводные наушники Galaxy Buds+.

видео
Фото: предоставлено пресс-службой Tele2
Тренды в ритейле 2020. Как современные технологии меняют торговый маркетинг операторской розницы 11:36
Need for Speed Underground показали с новой графикой и трассировкой лучей 25.02.2020
Анджелину Джоли в роли Сони Блейд добавили в Mortal Kombat 18.02.2020
гаджеты
Производство складных смартфонов Samsung закрыто 25.02.2020
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro 24.02.2020
смартфоны