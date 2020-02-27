Samsung показала на видео, из чего сделан Galaxy S20 Ultra

Не дожидаясь, пока очередные ютуберы разберут до винтиков новейший флагман Galaxy S20 Ultra, компания Samsung решила сыграть на опережение и сделала это самостоятельно, опубликовав соответствующее видео.

В ролике демонстрируется, как выглядят и как компонуются внутри корпуса камера, батарея, процессор и система охлаждения.

В России старт продаж Galaxy S20 Ultra назначен на 13 марта текущего года. Сейчас его цена по предзаказу составляет 99 990 рублей, в качестве подарка прилагаются беспроводные наушники Galaxy Buds+.