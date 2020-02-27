"Сити" выиграл в Мадриде в первом матче 1/8 финала

После того как было объявлено о грядущем отстранении "Сити" от выступления в еврокубках на два года, ценность нынешней Лиги чемпионов для "горожан" возросла многократно: никто не знает, когда подопечным Хосепа Гвардиолы доведется сыграть в главном турнире Старого Света в следующий раз. Возможно, в том числе и поэтому гости вышли на "Сантьяго Бернабеу" с четким намерением действовать согласно тактическому плану в ущерб импровизации. "Реал" эти правила игры принял: в итоге в первом тайме зрители увидели нудные шахматы - совсем не то, что ждали от матча с такой многообещающей вывеской.

Тем прекрасней, что в игре, перенасыщенной рациональностью, все ключевые события произошли вопреки логике. Именно об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер англичан Хосеп Гвардиола.

- Мы пропустили гол в тот момент, когда были лучше на поле. Когда преимущество было у "Реала", мы забили. Но это футбол, - констатировал испанский специалист. - Я помню четвертьфинальный матч на "Энфилде" несколько сезонов назад, когда мы играли невероятно, а у соперника стали голевыми все удары в створ.

Кстати, для Гвардиолы эта победа над "Реалом" стала десятой в карьере. В XXI веке ни одному тренеру не удавалось обыграть "королевский клуб" столько раз. Рекорд Пепа стал возможен благодаря Кевину де Брюйне: при счете 1:0 в пользу хозяев, у которых отличился Иско, бельгиец сначала отдал гениальную голевую передачу на Габриэла Жезуса, а потом сам реализовал пенальти.

Был в этом матче и свой антигерой. Речь о капитане "Реала" Серхио Рамосе. Сначала защитник проиграл позицию уже упомянутому Жезусу, а ближе к концу матча получил красную карточку за фол последней надежды. И в ответном матче теперь не сыграет. Непростой момент для мадридцев, но посыпать голову пока рано: в последние годы Лига чемпионов видела и не такие камбэки.

Гвардиола обыграл "Реал" уже десятый раз в тренерской карьере

Тем временем в другом матче "Юве" не смог оправдать статус непререкаемого фаворита. За 90 минут туринцы во главе с Криштиану Роналду по факту не нанесли ни одного удара в створ ворот "Лиона". Не считать же таковым отскок от плеча Криштиану, который и то случился лишь на 84-й минуте. Впрочем, у "Старой синьоры" есть еще ответный матч, чтобы все исправить.

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Где будем смотреть

28 февраля, пятница, Матч Премьер

18.25 "Крылья Советов" - "Оренбург". Прямая трансляция.

29 февраля, суббота, Матч ТВ

18.50 "Ахмат" - "Ростов". Прямая трансляция.

Матч Премьер

13.50 ЦСКА - "Урал". Прямая трансляция.

16.15 "Динамо" - "Спартак". Прямая трансляция.

18.25 "Зенит" - "Локомотив". Прямая трансляция.

1 марта, воскресенье, Матч Премьер

13.55 "Тамбов" - "Рубин". Прямая трансляция.

16.15 "Краснодар" - "Уфа". Прямая трансляция.

18.55 "Сочи" - "Арсенал". Прямая трансляция.

Подготовил Сергей Литвинов