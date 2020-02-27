Удовлетворен протест команды Беларуси на итоги смешанной эстафеты ЧЕ по биатлону

И на спортивных трассах силовые приемы становятся все чаще рутинной практикой, констатируют спортивные обозреватели. Правда, и справедливость, надо признать, порой одерживает победу. Во всяком случае протест белорусской команды, поданный 27 февраля по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в "Раубичах", удовлетворен.

Дело в том, что демарш белорусских спортсменов был направлен после финиша эстафетной гонки за неспортивное поведение на трассе представителя команды Норвегии, который намеренно вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы, сообщает БЕЛТА.

По итогам разбирательств белорусский эстафетный квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова, уступивший победителям гонки 40,4 секунды, стал обладателем бронзовой награды, а норвежская четверка была дисквалифицирована. В итоге - на четвертое место переместились польские биатлонисты.

Однако позже и руководство норвежской команды подало встречный протест, сообщает федерация биатлона РБ на своей странице в соцсетях, констатируя, что окончательное решение по поводу протеста норвежцев еще не принято, а церемония награждения перенесена на субботу.

Как уже сообщалось, на высшую ступень пьедестала почета поднялась 27 февраля сборная Украины (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный). Середряные награды завоевала команда России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили.

Участие в чемпионате Европы по биатлону, который второй день продолжается в двадцати километрах от белорусской столицы, принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд. Кстати, накануне белорус Сергей Бочарников поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.