В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения ПДД будет пересмотрен. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак на общественных слушаниях, посвященных этому вопросу.

Новак подчеркнул, что цель нового КоаП - не фискальная: его задача - обеспечить безопасность граждан и улучшить качество их жизни. Предложения по блоку ПДД готовились МВД для того, чтобы снизить смертность на дорогах, пишет РИА Новости. Но, по словам Дениса Новака, эта задача должна решаться комплексно. В том числе - за счет развития инфраструктуры, порядка с дорожными знаками, средствами видеофиксации. Также он отметил, что необходимо развивать упрощенный порядок обжалования постановлений о штрафах.

Ранее опубликованный проект нового КоАП с ужесточением наказания для недобросовестных водителей вызвал большой резонанс.

Премьер-министр Михаил Мишустин высказался об инициативе достаточно резко: "Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы".