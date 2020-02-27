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27.02.2020 01:02
Рубрика: В мире

В один из портов Мексики не пустили круизный лайнер MSC Meraviglia

Круизный лайнер MSC Meraviglia не смог зайти в порт Мексики (на острове Косумель) из-за неподтвержденного случая коронавируса COVID-19.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Ранее судно отказались принять еще в двух местах - в гаванях Ямайки и Каймановых островов. Причина - сведения, что у одного из членов экипажа повышенная температура тела и другие признаки острого респираторного заболевания. При этом в самой круизной компании подчеркнули, что у их сотрудника грипп типа А, это подтвердили результаты анализов.

Тем временем коронавирус COVID-19 добрался до Бразилии. В больницу обратился 61-летний мужчина, его тест на коронавирус оказался положительным. Диагноз был поставлен в разгар карнавального праздника, когда по всей стране в шествиях принимают участие миллионы человек.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Распространение коронавируса COVID-19

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