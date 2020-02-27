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27.02.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: хотела помочь попавшему в беду водителю, но сделала еще хуже

Текст: Вадим Давыденко

Уж сколько раз мы убеждались в том, что бестолковый помощник хуже врага, сколько страшных и смешных роликов об этом видели, и все равно раз за разом водители в экстренной ситуации просят случайных прохожих или других участников дорожного движения подсобить, подтолкнуть застрявшую в кювете машину или "прикурить" заглохший аккумулятор. А потом хватаются в ужасе за голову и навсегда зарекаются от такой "помощи".

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Таиланде на узкой покатой улочке молодой водитель не заглушил двигатель и не поставил автомобиль на ручной тормоз, а сам отошел за какой-то мелкой покупкой в придорожный киоск. Заметив, что машина медленно покатилась под уклон, он в панике попытался ее остановить, но у самого сил на это еле-еле хватало.

На его, как ему сначала показалось, счастье, мимо проезжали две девушки на скутере, и одна из них, сообразив, что случилось, бросилась на помощь. Усевшись на водительское сидение, она сделала то, что показалось ей единственно правильным - рванула рычаг передач и нажала на газ. И откуда ж ей, скутеристке, было знать, что рычаг переключился на заднюю скорость?

Легковушка резво покатилась назад - хорошо, что не на владельца - и врезалась в еще один магазинчик. Перепуганная "помощница" переключила рычаг на переднюю скорость, рванула вперед и чудом не врезалась в еще одну припаркованную машину. После этого, посчитав, что сделала всё, что смогла, покинула салон машины.

Видео записано без звука, поэтому мы никогда не узнаем, в каких выражениях поблагодарил ее за "помощь" владелец автомобиля.

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