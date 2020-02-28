Автоэксперт: мотор-шоу сократятся до континентальных фестивалей

Сегодня стало известно, что Женевский автосалон отменен из-за коронавируса. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников уверен, что современные мотор-шоу давно уже не так актуальны.

"Международные автовыставки давно испытывают трудности. К любым внешним факторам, вроде "атаки" короновируса, конечно же, стоит относиться внимательно, однако в рамках современных реалий это, скорее, лишний повод для отмены мероприятия, нежели масштабная угроза.

Тенденция потери интереса к автосалонам длится достаточно давно и, самое главное, идет она одновременно с двух сторон - как от автопроизводителей, так и от зрителей. Одним из первых пал автосалон во Франкфурте - старейшая немецкая выставка, которая в 2019 году прошла в последний раз. Развитие технологий привело к такому количеству всевозможных средств коммуникации, что потенциальным клиентам, то есть, посетителям выставок, к моменту премьеры уже практически все известно.

Сотни новостей, тысячи фото, масса видео-обзоров в интернете, онлайн-трансляции, обсуждения в соцсетях и даже новомодные трехмерные VR-премьеры. Фактически у автопроизводителя сегодня прямая связь с потребителями, так что смысл в посредниках исчезает чисто технологически. Учитывая подобное положение дел, эффективность участия в автовыставке, куда даже в Европе приходит все меньше реальных покупателей, вызывает сомнения. Во-первых, стоимость участия автобрендов при сокращении аудитории и рекламодателей становится баснословно дорогой. Во-вторых, в выставке участвуют прямые рыночные конкуренты, которые могут переманить и без того немногочисленную аудиторию.

Так что сегодня автопроизводителям куда интереснее вкладываться в моноформат, на подобие того, что делают IT и игровые гиганты, когда небольшую, но личную выставку организует один производитель, показывая свои достижения лояльной аудитории. Их таргетированная эффективность на потраченные деньги оказывается куда выше. Если говорить о перспективах, то есть вероятность, что автовыставки сократятся до континентальных фестивалей - условно, единый американский или единый европейский автосалон - которые будут нести в большей степени развлекательную функцию в память о традициях автопрома того или иного региона", - заявил эксперт.