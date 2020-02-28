Женевский автосалон все-таки отменен

Международный Женевский автосалон (Geneva International Motor Show - GIMS) отменен в последний момент.

Причиной стал запрет на проведение собраний численностью 1000 и более человек, введенный правительством Швейцарии.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, Федеральный совет (орган исполнительной власти Швейцарской Конфедерации) охарактеризовал положение в стране как "особое". Из комментариев в швейцарских СМИ следует, что запрет будет действовать по меньшей мере до марта.

Напомним, что о том, состоится ли Женевское мотор-шоу, до последнего времени приходили противоречивые сообщения. Сначала издание Autocar информировало 26 февраля со ссылкой на источники в администрации автосалона, что он состоится несмотря на вспышку эпидемии, зафиксированной в соседней Италии. Тем не менее утечки о том, что автосалон все же могут отменить, в последний момент не прекращались.

27 февраля, как казалось, в этом вопросе поставило точку официальное заявление организаторов мотор-шоу в Женеве. В нем представители GIMS распространили специальное сообщение, в котором заявили, что мероприятие откроет свои двери согласно плану - 2 марта. На этот день была назначена церемония вручения премии конкурса "Автомобиль года в Европе - 2020".

Напомним, из-за угрозы распространения инфекции были отменены или перенесены Пекинский автосалон, международный конгресс по технологиям мобильности в Барселоне и гран-при Китая нового сезона Формулы-1.

До последнего момента оставалась надежда, что организаторы GIMS все же разработают какой-то специальный формат посещения выставки для прессы, минимизировав число посетителей, а посещение автосалона широкой публикой будет перенесено. Однако в итоге было решено перестраховаться.