Лукашенко поздравил велогонщика Королька с золотой медалью ЧМ

Продемонстрировав волевые качества мужественного атлета, белорусский велосипедист Евгений Королек по ходу решающей гонки выиграл 28 февраля в Берлине золото чемпионата мира по велоспорту на треке в дисциплине скрэтч.

Президент Беларуси поздравил члена национальной команды Евгения Королька с завоеванием высокой награды, сообщает пресс-служба главы государства. "В захватывающей борьбе с сильными соперниками ты проявил настоящие чемпионские качества и по праву занял высшую ступень пьедестала почета. Эта победа - подтверждение тому, что в данной дисциплине ты один из лучших спортсменов планеты", - говорится в поздравлении Александра Лукашенко.

Новостные порталы дополняют, что на ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в немецкой столице с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград: 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.