Минпромторг расширил перечень автомобилей для налога на роскошь

"Минпромторг подготовил и опубликовал на официальном сайте перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде 2020 года. В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Минпромторге, всего автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей насчитывается 632 штуки, их стало больше на 54 штуки по сравнению с 2019 годом. Автомобилей, стоимостью от 5 до 10 миллионов сейчас 484 штуки, их число увеличилось на 38 штук. Автомобилей, стоимостью от 10 до 15 миллионов - 100 штук, на 3 штуки больше, чем в 2019 году, а дороже 15 миллионов рублей - 82 штуки, на 9 больше, чем в 2019 году.

По действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от трех до пяти миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. При этом налог на автомобили с возрастом в один-два года рассчитывается с учетом по коэффициенту, умноженному на 1,3, возрастом в два-три года - 1,1. Налог в двойном размере платят владельцы машин стоимостью в пять-десять миллионов рублей возрастом до пяти лет, а тройной налог - за автомобили стоимостью 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса, для машин, попавших в перечень, исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента, поясняет ведомство.