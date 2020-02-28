Посольство РФ рассказало об охране российских дипломатов в Турции

Власти Турции принимают "исчерпывающие меры" для охраны российских дипломатов и посольства в Анкаре. Об этом в пятницу заявила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

"Безопасность (посольства и других российских загранучреждений - примечание "РГ") обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", - констатировала Касимова. Ее слова приводит ТАСС.

По данным турецкой газеты Hurriyet, в настоящее время в окрестностях посольства дежурят усиленные наряды полиции, вокруг дипмиссии курсируют патрульные автомобили. Пока никаких происшествий не зафиксировано.

Напомним, в середине февраля в адрес российского посла Алексея Ерхова начали поступать многочисленные угрозы из-за событий в сирийской провинции Идлиб. По его словам, определенные силы нагнетают антироссийскую истерию в соцсетях.