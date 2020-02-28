Президент Беларуси выдвинул очередные задачи перед профсоюзами

Впечатляющие успехи Федерации профсоюзов Беларуси по созданию первичных профсоюзных организаций отметил в своем выступлении 28 февраля на VIII съезде ФПБ Александр Лукашенко. За истекшие пять лет, по его словам, в республике создано более 4,2 тыс. профсоюзных организаций, из которых 75 процентов на частных предприятиях.

Глава государства, которого цитирует его пресс-служба, положительно оценил роль самой массовой общественной организации страны в работе над проектом закона по изменению Трудового кодекса. ФПБ выступает разработчиком документа наравне с парламентариями, что является уникальным примером в мировой практике. "В большинстве случаев подобным организациям позволено лишь высказать свою позицию по уже готовым предложениям и законопроектам, и не факт, что мнение будет учтено", - отметил белорусский лидер.

Высказался президент и по вопросам занятости и заработной платы в РБ. "На эти два важнейших для профсоюзов вопроса мы всегда будем обращать самое пристальное внимание", - гарантировал Лукашенко. Он напомнил, что на пятом Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тысяч новых рабочих мест. "Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется. Но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными", - подчеркнул президент, призвав профсоюзы обратить внимание на эти моменты. "Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей. И он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов", - заявил президент.

Обращаясь к делегатам съезда, Лукашенко обратил особое внимание на надежную защиту тех, кто добросовестно трудится на предприятиях и в организациях, напомнив одновременно и о роли профсоюзов в противодействии обратным фактам. "Беларусь еще не обленилась настолько, чтобы не понимать: больше работаешь - больше зарабатываешь. И вот таких людей мы должны поддерживать. Это моя политика - политика справедливости. Да, о зарплате много говорим, но это не "зряплата", а зарплата, которую нужно заработать. И на это надо работников настраивать", - пояснил глава государства, добавив, что особо необходимо поддерживать людей труда, которые создают блага.

Положительно оценил президент и тот факт, что профсоюзы не занимают позицию некоего критиканства, а все чаще стали конкретно разбираться с нанимателями и руководителями, кто работает, а кто нет. "И эта тенденция в будущем будет только усилена", - подчеркнул он. "Мы должны обеспечить защиту тем, кто работает. Кто не хочет, того надо научить или заставить работать. Надо дифференцироваться в трудовых коллективах", - заявил Лукашенко.

Касаясь ситуации с предприятиями, которые оказываются в сложном экономическом положении, оратор дал понять, что их нужно по возможности реанимировать, выводить на стабильную работу, а не банкротить. Он сообщил, в частности, что профсоюзные инициативы о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам, планируется обсудить на совещании у главы государства.

"Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное - все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников", - отметил белорусский лидер. Кстати, президент признал на форуме, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила и требует переформатирования.

Предупредил Лукашенко чиновников и о недопустимости проблем при переходе на новую систему оплаты труда в бюджетной сфере, обратив особое внимание на необходимость защиты работающих женщин. "В их руках - демографическое благосостояние государства. Семья, мать - это святое. Права матерей в плане трудовой занятости должны быть неукоснительно защищены", - подчеркнул он.

Высказал Лукашенко на съезде и серьезную озабоченность ростом цен на некоторые продукты питания в стране. Еще выступая с посланием к белорусскому народу в апреле прошлого года, он отмечал, что человек судит о росте цен не по общей потребительской корзине, а по наиболее значимым позициям товаров и услуг ежедневного спроса. Именно тогда президентом было дано поручение правительству и профсоюзам обеспечить приемлемые цены на наиболее значимые товары, от которых зависит жизнь прежде всего малообеспеченного населения и пенсионеров.

Глава государства вручил на съезде Почетное государственное знамя Республики Беларусь, которое присуждено ФПБ за особые достижения в социально-экономическом развитии, защите прав и интересов трудящихся.