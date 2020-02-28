Что рекламировали Врубель, Серов и Билибин

Рекламные плакаты, созданные Валентином Серовым, Иваном Билибиным, Михаилом Врубелем, Виктором Васнецовым, а также неожиданные образцы упаковки и креативные прейскуранты столетней давности представлены на выставке "Городская феерия. Русский плакат конца XIX - начала XX века", которая открылась в Ивановском зале Российской государственной библиотеки. В экспозиции - более 200 уникальных образцов мимолетного рекламного искусства из фондов РГБ, Российского государственного архива кинофотодокументов, Музея Москвы и собрания Госфильмофонда.

"Рекламная" жизнь Москвы до 1917 похожа на настоящую феерию, увлекающую яркими красками и заманчивыми предложениями. Рекламируют все - товары, путешествия, выставки балы и даже новый образ жизни. Вот томная рыжеволосая красавица в ярко-желтом платье убеждает отказаться от голландского какао и пить только английское. А вот маленькая девочка, трогательно обнимающая грустного Арлекино, приглашает на благотворительный кукольный базар. Невозможно пройти мимо белого медведя на верхушке айсберга, рекламирующего одеколон "Северный" известнейшей фабрики "Брокар и Ко", потому что именно такой нетипичный флакон придумал для нового аромата Казимир Малевич.

- Фонды РГБ содержат миллионы документов, и для нас всегда вызов - отобрать из многообразия ту выборку, которая передаст дух времени, погрузит посетителя в нужную атмосферу, - рассказывает о выставке генеральный директор РГБ Вадим Дуда. - Однако в этот раз, на мой взгляд, задача решена лучшим образом. Многие экспонаты выставки уникальны и представляют историческую ценность, за ними закреплен статус книжных памятников, и их уже можно найти в Национальной электронной библиотеке (НЭБ), в одноименном разделе.

Он напомнил, что книжные памятники оцифровываются в рамках национального проекта "Культура". Помимо рекламных плакатов, которые представлены на выставке, желающие уже сейчас могут посмотреть на портале НЭБ более 900 афиш, плакатов, листовок, прейскурантов и этикеток. (https://kp.rusneb.ru/item/thematicsection/posters-19-20)

Но прежде, чем окунуться в мир мечты конца XIX - начала XX века, посетителям предлагают побывать в творческих лабораториях. Архивные фотографии и документы помогают раскрыть исторический контекст городской жизни век назад.

Выставка состоит из четырех разделов. Первый - "Огни большого города", как не трудно догадаться, посвящен плакатам зрелищ, увеселений и первым киноплакатам. Для более полного погружения в жизнь прошлого века на первом этаже Ивановского зала открыли кинотеатр. Там публику, как и 100 лет, назад будут удивлять первым российским игровым фильмом "Стенька Разин", а также отрывками из фильма "Пиковая дама" и драмы "Король Парижа".

Второй раздел показывает все богатство и разнообразие торговой рекламы на рубеже веков. На то, что вы там увидите, намекает название "Вывески цветные, буквы золотые". В третьем собраны социальные и патриотические плакаты, ставшие очень популярными и востребованными в годы Первой мировой войны.

Наконец, посетители оказываются в настоящем буйстве красок четвертого раздела "Городская феерия". Здесь поражают не только сами плакаты, многие из которых скорее похожи на художественные шедевры и ранее никогда не выставлялись, но и имена их создателей. Оказывается, в рекламе пробовали себя, и весьма успешно, Валентин Серов, Иван Билибин, Михаил Врубель, Лео Баскст, Евгений Лансере.

Любуясь плакатом Валентина Серова, созданным им по заказу Сергея Дягилева к гастролям балерины Анны Павловой в Париже в 1909 году, невольно сравниваешь его с рекламными плаката XXI века. И если первый навсегда стал эмблемой "Русских сезонов", то что останется в веках от творений современных рекламных гуру? Ответить на этот вопрос, а также исследовать культурный код рекламы можно будет на многочисленных лекциях и мастер-классах, которые проведут эксперты-практики рекламного рынка.

По словам исполнительного директора Ассоциации коммуникационных агентств России, индустриального партнера выставки Валентина Смолякова, когда ассоциация 12 лет назад предложила отметить 140-летие российской рекламы, это вызвало много споров. "Но эта выставка доказывает, что история отечественной рекламы еще старше и самобытнее, а реклама всегда была и остается на стыке творчества и бизнеса", - добавил он.

На рубеже XIX - XX веков, в эпоху становления рекламного плаката, он был настолько свободен, а его визуальный язык настолько разнообразен, эпатажен и противоречив, что кураторы рекомендуют ограничить просмотр выставки по возрастному критерию 18+.