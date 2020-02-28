В вузах Приморья студенты из КНР переведены на дистанционное обучение

759 китайских студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), находящиеся сейчас в КНР, переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сказал собеседник агентства в вузе, согласие на индивидуальные учебные графики не получено только от трех человек, с которыми не удалось связаться.

Перестраиваться приходится и преподавателям университета. Они изменяют образовательные курсы для удаленного обучения, готовятся читать лекций через платформы дистанционного обучения и вести онлайн-классы в режиме реального времени.

Медики ДВФУ две недели наблюдают студентов, приехавших из Южной Кореи и Японии. Прибывающие после каникул проходят медосмотр, сдают анализы и 14 дней наблюдаются в карантинном пункте, открытом на территории кампуса ДВФУ.

Во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса из-за коронавируса учебный процесс не остановлен, сейчас дистанционно продолжают обучение корейские студенты.

- Корейские студенты, как и ранее студенты из КНР, будут получать задания, презентации и слушать лекции в режиме онлайн. Занятия организованы в режиме видеоконференции, - сообщила руководитель пресс-службы вуза Лариса Прохорова.

Справка "РГ"

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78824, 2788 человек скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц.

В Южной Корее заражены 2022 человека, в Японии 186, плюс 705 на борту лайнера Diamond Princess.