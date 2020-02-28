Суд арестовал ульяновского школьника, ранившего учительницу ножом

Школьник, напавший с кухонным ножом на 59-летнюю учительницу математики в Ульяновске, арестован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приемную председателя Ленинского городского суда.

По данным агентства, заседание проходило в закрытом режиме. Судья избрал подростку меру пресечения в виде ареста.

Напомним, 26 февраля в начале урока ученик 81-й школы набросился на преподавательницу с кухонным ножом, ранив ее в живот. Пострадавшую госпитализировали. Подросток скрылся, его задержали уже дома. На учете в полиции он не состоит, сообщают в региональном УМВД.

Учительницу уже прооперировали и перевели из реанимации в отделение хирургии. Она находится в состоянии средней тяжести, уточнили в региональном минздраве.

Ссылаясь на допросы очевидцев, следователи сообщили, что нападение не имело какой-либо реальной причины. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство.