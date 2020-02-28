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28.02.2020 10:03
Рубрика: ПДД

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году составила 106,5 миллиардов рублей. Однако правонарушители выплатили лишь 68 миллиардов рублей. Об этом говорится в разделе статистических данных "Показатели состояния безопасности дорожного движения" ГИБДД РФ.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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В целом данные статистики свидетельствуют, что сотрудники Госавтоинспекции в прошлом году стали чаще штрафовать водителей - выписано более 142,1 миллионов постановлений о назначении административного штрафа, что на 11 процентов больше, чем в 2018 году. Сумма штрафов также превысила прошлогодние показатели на 8,5 процентов, а собираемость выросла на 7 процентов.

Количество нарушителей ПДД на дорогах России выросло на 13 процентов и составило 117,2 миллиона.

Самым популярным правонарушением оказалось превышение скоростного лимита - 101,8 миллионов постановлений. Затем идет несоблюдение требований знаков или разметки - 12 миллионов постановлений, проезд на красный цвет - 5,1 миллиона, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, разъезда или обгона - 3,3 миллиона. В состоянии алкогольного опьянения задержано 300 тысяч водителей.

Кроме того, в прошлом году сотрудники Госавтоинспекции задержали около двух миллионов пешеходов-нарушителей ПДД. На российских дорогах в 2019 году в результате ДТП погибли 4,9 тысячи пешеходов (5,3 тысячи в 2018 году).

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#ПДД