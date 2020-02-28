Вовсе не шутка. УАЗ "Хантер" станет электромобилем

Компания по производству премиальных электрокаров из Чехии займется выпуском двух модификаций на базе УАЗ "Хантер" - MWM Spartan с правосторонним расположением руля и электрической силовой установкой. Будущий электрокар полностью сохранит узнаваемую внешность, а конструктивные изменения коснутся лишь технической составляющей.

Фото: Пресс-служба УАЗа

"Мощный электродвигатель, который в данный момент проходит финальные испытания, и блок аккумуляторных батарей емкостью от 56 до 90 кВт/ч обеспечат новинке уверенные динамические свойства и внушительный запас хода", - сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода.

При этом Spartan сохранит все качества внедорожника: полный привод с понижающей передачей.

Фото: Пресс-служба УАЗа

Правостороннее расположение руля позволит, по мнению производителей, открыть дорогу автомобилям УАЗ на рынки стран с левосторонним движением.

Производство внедорожников с бензиновой и электрической силовыми установками для Великобритании по окончанию сертификационных испытаний запланировано на третий и четвертый кварталы 2020 года. Запуск версии EV для остальной Европы ожидается в конце года.

Сборка обеих модификаций будут осуществляться в Чехии.

Отметим, что в марте прошлого года Ульяновский автозавод завершил сертификацию "Хантера" для Чили. На экспорт в Южную Америку внедорожник поставляется в трех комплектациях Classic Hard Top и Classic Soft Top - это стандартные "Хантеры", имеющие металлическую или тканевую крышу.