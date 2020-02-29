Зимняя пауза в российском чемпионате окончена. И сразу же после перерыва нас ждет тур с кучей интересных матчей, одним их которых станет московское дерби "Динамо" - Спартак".

Давно не было ситуации, чтобы перед матчем второго круга "Динамо" было выше "Спартака" в турнирной таблице. Это случилось благодаря мощной серии "бело-голубых" в ноябре-декабре. "Динамо" обыграло ЦСКА, "Ростов", "Локомотив" - команды, идущие в еврокубковой зоне - и заметно поправило свое положение, выйдя на восьмое место. "Спартак" же проиграл два последних матча перед перерывом - "Ростову" и "Зениту", что опустило "красно-белых" на десятую строчку.

Видится, что одной из целей для некогда весьма солидных клубов будет избежание стыковых матчей. Турнирная таблица поделилась весьма своеобразно. Есть лидирующий с огромным отрывом "Зенит", в 10 очках позади него "Краснодар", "Ростов", ЦСКА и "Локомотив, а еще через 9 очков начинается плотная борьба за сохранение мест в РПЛ на следующий сезон. Между шестым и пятнадцатым местом всего 6 очков.

Несмотря на то, что перспективы сегодняшних соперников не самые приятные, успех в принципиальном противостоянии способен хотя бы ненадолго поднять настроение. В первом круге хоть и была безголевая ничья, но футбол "Спартак" и "Динамо" устроили боевой. Не исключено, что и сегодня, набравшись сил во время отдыха, футболисты выдадут качественный и зрелищный матч. Тем более, что это будет первое дерби на новом стадионе "бело-голубых"

"Динамо" и "Спартак" начнут встречу в 16:30. "РГ" проведет онлайн-трансляцию, присоединяйтесь!