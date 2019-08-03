Четвертый тур нашего чемпионата обещает быть на редкость интересным. Ровно настолько, насколько РПЛ вообще способна быть интересной. Одним из главных событий станет дерби между "Спартаком" и "Динамо".

"Спартак" подходит к дерби во всеоружии. Москвичи основательно закупились игроками взамен ушедшим Фернандо, Луису Адриано, Зе Луишу и другим. Чего только стоит приезд в Тушино чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле. Немец решил продолжить карьеру в одной из сильнейших лиг мира, более того - выбрал самую титулованную команду этой лиги. Что ж - рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше.

Одним Шюррле "Спартак" не ограничился - "красно-белыми" стали Йордан Ларссон (сын победителя Лиги чемпионов Хенрика Ларссона), голландец Гус Тиль, Резиуан Мирзов и Эсекьель Понсе. Через пару туров новички вольются в коллектив и тогда команда заиграет на полную мощь. Такое усиление особенно ценно перед квалификацией Лиги Европы - 8 и 15 августа "Спартаку" играть со швейцарским "Туном".

Что до внутреннего первенства, здесь "Спартак" пока раскачивается. Неспешно входит в сезон. 3 матча прошли по нисходящей - победа над дебютантом РПЛ, ничья со "сбитым летчиком", поражение от другого дебютанта. Итогом является 10-е место. Конечно, сложно представить, что на такой позиции "Спартак" окажется в мае 2020 года, однако все равно стоит обратить внимание на полнейшее отсутствие игры.

Чуть лучше ситуация у "Динамо". Очков столько же, сколько у "Спартака", но хотя бы разница мячей положительная. Первую победу "бело-голубые" одержали на прошлой неделе над "Уралом". До этого было поражение от "Рубина" и ничья с "Арсеналом".

Трансферная активность "Динамо" не столь впечатляющая, как "спартаковская". В межсезонье команду усилил Сергей Паршивлюк, 9 лет отыгравший в "Спартаке". Сегодня это будет первое дерби Паршивлюка в футболке "Динамо".

Одно время ходили слухи, что к "Динамо" может присоединиться атакующий игрок дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп. Говорят, что сам игрок не хочет покидать Германию, хотя контракт, опять же по слухам, более выгодный, чем условия дома. Так или иначе, Филиппа в "Динамо" пока нет.

Статистика последних личных встреч в пользу "Спартака". 8 матчей из последних 10 остались за "красно-белыми". Правда, "Динамо" нанесло обидное поражение в дерби, состоявшемся в последнем туре сезона 2017/2018 и оставило "Спартак" без прямой путевки в Лигу чемпионов, а квалификацию "Спартак" благополучно провалил.

Итак, московское дерби "Спартак" - "Динамо" начнется в 19:00. "РГ" проведет онлайн-трансляцию, увидимся!