Новости

Число отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек 00:09
"Ростов" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ 00:05
Путин не увидел изменений в ситуации на Украине после выборов президента 00:00
На борту задержанного Ираном британского танкера есть россияне 19.07.2019
Косачев: РФ готова помочь в разрешении конфликта между Ираном и Западом 19.07.2019
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях конфронтации США и Ирана 19.07.2019
Путин не верит в теорию заговора вокруг Скрипаля 19.07.2019
В Донбассе подорвался грузовик с пьяными бойцами батальона "Айдар" 19.07.2019
У здания Верховной Рады задержали дезертира с гранатой 19.07.2019
Фехтовальщица Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира 19.07.2019
Путин обещал оставить пенсионные льготы металлургам 19.07.2019
Путин рассказал о работе по сокращению вредных выбросов 19.07.2019
Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург 19.07.2019
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере 19.07.2019
На Украине в пиццерии вывесили оскорбительную для русскоязычных табличку 19.07.2019
Москалькова назвала политическим решение о продлении ареста Вышинскому 19.07.2019
Отравление в саратовском лагере произошло из-за родительской еды 19.07.2019
США внесли в санкционные списки еще четырех граждан Венесуэлы 19.07.2019
В Госдуме продление ареста Вышинского назвали шагом к политике Порошенко 19.07.2019
Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин 19.07.2019
Путин запустил новую аглофабрику на Магнитке 19.07.2019
Россия и Беларусь запустили передачу электронных ветсертификатов 19.07.2019
Россия и Бельгия сыграют матч отбора к Евро-2020 в Санкт-Петербурге 19.07.2019
Росгвардия: С начала года на Северном Кавказе ликвидированы 20 боевиков 19.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
20.07.2019 00:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Ростов" - "Спартак"

Текст: Никита Лашкул

Самое интересное событие второго тура РПЛ пройдет на берегах Дона, где "Ростов" примет московский "Спартак".

Свои встречи недельной давности команды провели по-разному. "Ростов", например, переиграл "Оренбург", показав довольно добротный для стартового тура футбол. Ростовчане дважды забили в первом тайме, но пропустили в самом начале второго. "Оренбург" как ни старался, отыграться не смог.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Карпин: Никогда не стал бы тренировать ЦСКА

Оказался сильнее своего соперника по первому туру и "Спартак". Но сыграл крайне плохо, учитывая уровень оппонента. При всем уважении к "Сочи", вряд ли кто ожидал, что новичок РПЛ в гостях будет больше часа "возить" москвичей. Сочинцев подвела реализация - несколько раз они упустили просто шикарные моменты.

"Спартаку" же хватило одного корявого полумомента в добавленное время. После подачи углового забил Жиго. И то с нарушением, о чем признали даже в судейском департаменте. "Ростов" - далеко на "Сочи" - это опытная и крепкая команда. Тем более, в прошлом сезоне ростовчане выиграли у "Спартака" оба матча.

Традиционно перед играми "Ростова" против "Спартака" атмосфера подогревается из-за личности главного тренера южан. Как всем известно, Валерий Карпин долгое время тренировал московский клуб, был изгнан оттуда, а затем получил характеристику от руководства "Спартака" - "сбитый летчик". Припомнили эту фразу и перед сегодняшней игрой фанаты "Ростова", предвосхищая "битву со "Спартаком".

Битва "Ростова" и "Спартака" намечена на сегодняшний вечер, а именно на 21:30 мск. И пройдет при аншлаге! Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ростов" Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Спортивные онлайн-трансляции Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин
Захарова о продлении ареста Вышинскому: Стыд и позор
СК опубликовал видео осмотра Boeing 737, прекратившего взлет в Шереметьево
Замглавы МИД рассказал о переговорах с Нидерландами по крушению MH17
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона