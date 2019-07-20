Самое интересное событие второго тура РПЛ пройдет на берегах Дона, где "Ростов" примет московский "Спартак".

Свои встречи недельной давности команды провели по-разному. "Ростов", например, переиграл "Оренбург", показав довольно добротный для стартового тура футбол. Ростовчане дважды забили в первом тайме, но пропустили в самом начале второго. "Оренбург" как ни старался, отыграться не смог.

Оказался сильнее своего соперника по первому туру и "Спартак". Но сыграл крайне плохо, учитывая уровень оппонента. При всем уважении к "Сочи", вряд ли кто ожидал, что новичок РПЛ в гостях будет больше часа "возить" москвичей. Сочинцев подвела реализация - несколько раз они упустили просто шикарные моменты.

"Спартаку" же хватило одного корявого полумомента в добавленное время. После подачи углового забил Жиго. И то с нарушением, о чем признали даже в судейском департаменте. "Ростов" - далеко на "Сочи" - это опытная и крепкая команда. Тем более, в прошлом сезоне ростовчане выиграли у "Спартака" оба матча.

Традиционно перед играми "Ростова" против "Спартака" атмосфера подогревается из-за личности главного тренера южан. Как всем известно, Валерий Карпин долгое время тренировал московский клуб, был изгнан оттуда, а затем получил характеристику от руководства "Спартака" - "сбитый летчик". Припомнили эту фразу и перед сегодняшней игрой фанаты "Ростова", предвосхищая "битву со "Спартаком".

Битва "Ростова" и "Спартака" намечена на сегодняшний вечер, а именно на 21:30 мск. И пройдет при аншлаге! Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!