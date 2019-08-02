Андре Шюррле: Готов к давлению со стороны болельщиков

Новости

Полиция повторно предупредила москвичей о незаконности акции 3 августа 20:16
Во Франции разбился самолет-амфибия, задействованный для тушения пожаров 20:16
Hyundai Creta получила версию Sports Edition 20:00
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию 19:43
Среди задержанных в Москве 27 июля нашли 134 "уклониста" от армии 19:21
В Сети появился трейлер "детской" зомби-комедии "Маленькие чудовища" 19:11
Фото: Клаудиа Шиффер снялась полностью обнаженной 18:58
Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе 18:51
Раритеты с "кладбища автомобилей" распродают за бесценок 18:42
Двух калининградцев задержали за похищение человека 18:37
В Донецкой области напали на съемочную группу 18:33
Известные Instagram-блогеры расскажут секреты своего успеха гостям ВДНХ 18:30
Киану Ривз может сыграть главного злодея в новом спин-оффе "Форсажа" 18:16
Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров 18:15
Гендир "Зенита" подтвердил, что клуб заплатил за Малкома 40 млн евро 18:09
Мультсериал "Скала тупиков" получит полнометражное продолжение 18:08
В Кузбассе испекли самый большой в мире вишневый рулет 18:06
Прокурор потребовал шесть месяцев тюрьмы для A$AP Rocky 18:04
Метеорологи рассказали, когда в Москве наступит "нормальная" погода 17:56
В Черном море близ Сочи обнаружено тело мужчины 17:51
Дезинфектолог: Тропические клопы так же вредны, как и обычные 17:48
Врач из Рязани выиграла в лотерею квартиру 17:45
Названы пять самых эффективных видов спорта в борьбе с лишним весом 17:30
В Англии пройдет фестиваль "Острых козырьков" 17:29
Дженнифер Энистон пригласили в "Брата 3" на роль монахини, жены людоеда 17:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
В Гидрометцентре объяснили погодные аномалии этого лета
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
Какие законы вступят в силу в августе 2019 года
02.08.2019 19:53
Рубрика: Спорт

Андре Шюррле: Готов к давлению со стороны болельщиков

Текст: Артур Нанян
За сутки до принципиального дерби с "Динамо" московский "Спартак" презентовал новичков команды - Джордана Ларссона, Эсекеля Понсе, Резиуана Мирзова и Андре Шюррле.
Фото: Александр Ступников/РИА Новости Фото: Александр Ступников/РИА Новости
Фото: Александр Ступников/РИА Новости

Участие в пресс-конференции принял также генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн. Он сделал ряд любопытных заявлений. В частности, Цорн отметил, что "Спартак" продал игроков на рекордную в своей истории сумму. Озвучивать ее он, разумеется, не стал. Кроме того, Томас анонсировал переход еще нескольких новичков. В частности, Гуса Тила из голландского АЗ.

Фото: Reuters
Руслан Нигматуллин о "Спартаке": Изменения давно напрашивались

"Когда ждать новостей по Тилу? Скоро. Тизер уже готовится", - отметил Цорн.

Основное внимание журналистов было приковано к Шюррле. Чемпион мира-2014 слегка спешил, поскольку он еще должен был провести автограф-сессию в клубном музее.

Андре, вы первый чемпион мира в составе "Спартака". Этот факт накладывает дополнительную ответственность?

Андре Шюррле: Меня больше заботит моя игра. Хочу получить удовольствие от выступлений за "Спартак". Что касается победы на чемпионате мира, то, конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Известно, что у вас русскоговорящая жена. Насколько сильно она повлияла на ваше решение о переходе в "Спартак"?

Андре Шюррле: Конечно, она повлияла на мое решение, которое я обсудил также с семьей. Как все знают, ее родители из Казахстана. Она была очень рада за меня. Она очень хорошо говорит по-русски, но хочет еще подтянуть его. Теперь у нее будет такая возможность.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
"Спартак" объявил об уходе Луиса Адриано в "Палмейрас"

Видели ли вы видеоролик, посвященный вашему переходу?

Андре Шюррле: Да, видел. Мне очень понравилось. Особенно тот момент, что в нем были моменты с чемпионата мира-2014. С тех пор прошло пять лет, но мне все равно было приятно. Что касается музыки в тизере, то Rammstein - не та музыка, которую я слушаю, но она органично смотрелась в ролике.

Почему вы решили перейти в "Спартак"?

Андре Шюррле: Потому что я хочу добиться чего-то в России. С каждым годом чемпионат здесь становится сильнее и сильнее. Я счастлив здесь и хочу как можно скорее почувствовать атмосферу во время матча. Стадион у клуба потрясающий.

Были разговоры, что на вас еще претендовал "Локомотив". Это правда? И вы в курсе, что болельщики "Спартака", скажем так, не прощают ошибок? Готовы к такому давлению?

Андре Шюррле: Мне бы не хотелось говорить о других клубах, с которыми я говорил. Это не имеет значение. Я ведь в "Спартаке". Я знаю, что такое давление болельщиков. Для меня это не сюрприз. Все, что я хочу - быть в топ-форме. В таком состоянии я способен на многое.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Футбольные трансферы Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рябков: Москва сожалеет о введении США второго пакета санкций
Под Владимиром арестовали организаторов нападения на воинскую часть
Кокорины и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Почти 70 процентов россиян согласны с действиями властей по незаконным акциям
Китай пообещал ответить на новые пошлины США