Андре Шюррле: Готов к давлению со стороны болельщиков

Участие в пресс-конференции принял также генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн. Он сделал ряд любопытных заявлений. В частности, Цорн отметил, что "Спартак" продал игроков на рекордную в своей истории сумму. Озвучивать ее он, разумеется, не стал. Кроме того, Томас анонсировал переход еще нескольких новичков. В частности, Гуса Тила из голландского АЗ.

"Когда ждать новостей по Тилу? Скоро. Тизер уже готовится", - отметил Цорн.

Основное внимание журналистов было приковано к Шюррле. Чемпион мира-2014 слегка спешил, поскольку он еще должен был провести автограф-сессию в клубном музее.

Андре, вы первый чемпион мира в составе "Спартака". Этот факт накладывает дополнительную ответственность?

Андре Шюррле: Меня больше заботит моя игра. Хочу получить удовольствие от выступлений за "Спартак". Что касается победы на чемпионате мира, то, конечно, такие вещи не проходят бесследно.

Известно, что у вас русскоговорящая жена. Насколько сильно она повлияла на ваше решение о переходе в "Спартак"?

Андре Шюррле: Конечно, она повлияла на мое решение, которое я обсудил также с семьей. Как все знают, ее родители из Казахстана. Она была очень рада за меня. Она очень хорошо говорит по-русски, но хочет еще подтянуть его. Теперь у нее будет такая возможность.

Видели ли вы видеоролик, посвященный вашему переходу?

Андре Шюррле: Да, видел. Мне очень понравилось. Особенно тот момент, что в нем были моменты с чемпионата мира-2014. С тех пор прошло пять лет, но мне все равно было приятно. Что касается музыки в тизере, то Rammstein - не та музыка, которую я слушаю, но она органично смотрелась в ролике.

Почему вы решили перейти в "Спартак"?

Андре Шюррле: Потому что я хочу добиться чего-то в России. С каждым годом чемпионат здесь становится сильнее и сильнее. Я счастлив здесь и хочу как можно скорее почувствовать атмосферу во время матча. Стадион у клуба потрясающий.

Были разговоры, что на вас еще претендовал "Локомотив". Это правда? И вы в курсе, что болельщики "Спартака", скажем так, не прощают ошибок? Готовы к такому давлению?

Андре Шюррле: Мне бы не хотелось говорить о других клубах, с которыми я говорил. Это не имеет значение. Я ведь в "Спартаке". Я знаю, что такое давление болельщиков. Для меня это не сюрприз. Все, что я хочу - быть в топ-форме. В таком состоянии я способен на многое.