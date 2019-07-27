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27.07.2019 09:00
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча РПЛ "Тамбов" - "Спартак"

Текст: Елена Казьмина

Субботняя программа третьего тура РПЛ продолжится в Саранске, где "Тамбов" примет московский "Спартак".

Хозяева матча подходят к сегодняшней встрече после двух поражений с одинаковым счетом 1:2. В первом туре "Тамбов" уступил "Зениту", во втором - "Локомотиву".

Фото: Сергей Пивоваров/ РИА Новости
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"Спартак", напротив, пока ни разу не проиграл в новом сезоне. Сначала москвичи обыграли "Сочи" с минимальным счетом, а затем разошлись миром с "Ростовом" - 2:2. Однако игра "красно-белых" далека от идеала. В первом туре они смогли забить только в конце матча, а во втором упустили шанс взять три очка, хотя были к этому очень близки.

Конечно, сегодня во встрече с одним из аутсайдеров чемпионата болельщики ждут от команды Кононова только победы.

Но нельзя исключать, что и "Тамбов" проявит себя. Ведь ко встрече с топ-командами ему уже не привыкать и можно играть более рискованно.

Главным арбитром встречи на "Мордовия Арене" будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, который считается "неудобным" судьей для "красно-белых". Онлайн-трансляция матча "Тамбов" - "Спартак" начнется 27 июля в 16:30.

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