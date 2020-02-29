Коронавирус изменил систему образования целой страны

В Китае сейчас проходит один из самых масштабных образовательных экспериментов в мире: из-за коронавируса все школы и вузы страны перешли на онлайн-обучение. Такого не было нигде и никогда: около 170 миллионов (!) школьников и студентов учатся дистанционно. Национальную китайскую систему онлайн-обучения запустили в рекордные сроки - и буквально с нуля. Как она работает? "РГ" узнала подробности у экспертов.

С начала февраля все китайские учреждения и учебные заведения находятся на карантине. Новый учебный семестр должен был начаться 17 февраля, однако из-за вспышки коронавируса каникулы были продлены до начала марта.

"Предположительно, в городах, которые оказались затронуты в меньшей степени, учеба может возобновляться со 2второго марта, однако это преимущественно касается только университетов. Школы же пока не получили официального оповещения, - рассказала "РГ" кандидат экономических наук, координатор направления по развитию Учи.ру в КНР Мария Гулева. - Для того, чтобы дети могли в этот период продолжать учиться, в Китае была разработана всеобщая онлайн-платформа, позволяющая детям заниматься дома".

Что вошло в национальную образовательную онлайн-платформу Китая? В первую очередь, разделы со всеми школьными предметами, материалы для скачивания (учебники для начальной и средней школы, входящие в перечень образовательного стандарта), китайские классические литературные произведения и фильмы, мотивационные видео для детей и родителей о занятиях в период карантина. Ну и, конечно, информация по профилактике вируса.

Учебный раздел включает в себя видео уроки по всем школьным предметам, записанные в разных школах Пекина, Шанхая и других крупных городов. Ученик может выбрать класс, предмет и тему, которая его интересует. Для доступа к платформе всем школам и их учащимся был предоставлен доступ с логинами и паролями, с помощью которых дети могут ознакомиться со всем контентом. Часть уроков есть и в открытом доступе.

"Пока сложно говорить о результатах эксперимента, так как платформа была запущена только дней 10 назад, - говорит Мария Гулева. - Но можно точно сказать, что Китаю удалось в сжатые сроки создать достаточно наполненный ресурс. Особенно в свете того, что в рамках всей страны подобной платформы раньше в принципе не существовало".

Сами школы тоже стараются проводить онлайн активности на своих аккаунтах в Вичате (самый популярный в Китае мессенджер). Это могут быть записанные ранее видео уроки, либо прямые эфиры с учителями, к которым могут подключаться ученики конкретной школы.

Помимо общедоступной платформы, запущенной китайскими властями, дети и их родители могут получить доступ и к контенту различных образовательных компаний. В период карантина крупнейшие игроки на рынке предоставляют расширенный бесплатный доступ к своим ресурсам.

Кстати

Сколько в Китае студентов и школьников? Последняя официальная статистика есть за 2018 год. Студентов в вузах - 2,5 миллиона (бакалавриат), учащихся начальных школ 100,9 миллиона, средних школ 68,1 миллиона. То есть разрыв между количеством школьников и студентов действительно огромный: образование в вузах преимущественно платное, и даже на платные места в Китае огромный конкурс.

Для сравнения, в России, по данным минпросвещения, всего 16,5 миллиона школьников. И около четырех миллионов студентов в вузах.