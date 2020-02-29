Небензя объяснил причину востребованности астанинского формата

Астанинский формат остается востребованным, несмотря на попытки западных стран использовать ситуацию в Идлибе, чтобы поссорить Москву с Анкарой, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По словам высокопоставленного дипломата, деэскалиции можно достичь только через диалог России и Турции. Однако сегодня наблюдаются попытки посеять сомнения в сотрудничестве двух стран, а также утверждать, что "Астана мертва". "Хочу их разочаровать: не спешите ее хоронить", - подчеркнул Небензя.

Дискуссию в таком направлении начала постпред США при ООН Келли Крафт. Она озвучила, что гибель турецких военных в конфликте Идлибе должна стать "последним гвоздем в гробу астанинского формата".

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась 27 февраля при попытке террористических формирований начать наступление на широком участке фронта. Сирийская правительственная армия нанесли ответный удар, в результате которого погибли 33 турецких военнослужащих. По данным Минобороны РФ, они оказались в рядах террористической группировки. Ранее отмечалось, что Турция активно поддерживает радикалов, которые используют турецкую бронетехнику, нападают на позиции сирийских войск под прикрытием турецкой артиллерии. При отступлении экстремисты укрываются в районе блок-постов Турции, которые пользуются неприкосновенностью по Сочинскому меморандуму от марта 2017 года.

Между тем президенты России и Турции могут провести в Москве переговоры 5 или 6 марта. Эти даты озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту РФ Владимиру Путину по телефону. В ходе переговоров речь шла о ситуации в Сирии и, в частности, в Идлибе.