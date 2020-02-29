Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына

Спустя два с лишним года после смерти советского, российского актера и телеведущего Дмитрия Марьянова его ближайшие родные продолжают битву за материальное наследие артиста.

Отец Дмитрия подал в суд на Ксению Бик, вдову своего сына, и своего внука, Даниила Марьянова.

Информация об этом доступна на сайте Савеловского районного суда Москвы. Заседание на иску назначено на 3 апреля.

Как напоминает Пятый канал, родные покойного актера делят три его квартиры, дачу в Подмосковье, мотоциклы и автомобиль.

На просьбу канала прокомментировать сложившуюся ситуацию Бик отказала, заявив, что воздержится и "что касается наследства, все только в судах".

Отмечено, что, помимо гражданского дела о разделе наследства, идет и уголовный процесс - в Лобненском суде рассматривается дело директора подмосковного реабилитационного центра, в котором Марьянов находился перед смертью

Расследование этого дела уже завершено, заседание суда по нему состоится 10 марта.

Дмитрий Марьянов известен по ролям картинах "Выше Радуги", "Дорога Елена Сергеевна", постановке "День Радио". Артист скончался 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет.