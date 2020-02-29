Путин рассказал Макрону о мерах по борьбе с террористами в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить обострение в сирийском Идлибе.

Главы государств продолжили обмен мнениями по Сирии с учетом резкого обострения напряженности в Идлибской зоне.

Владимир Путин сообщил французскому коллеге о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Лидеры также затронули вопросы гуманитарного характера.

Президент России подчеркнул, что все аспекты сирийского урегулирования станут предметом обсуждения с турецким лидером: встреча на высшем уровне состоится в ближайшее время.

Напомним, что сегодня также Путину звонил президент Ирана, а вчера - глава Турции.