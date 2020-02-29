Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам

Chevrolet возвращается в массы

Некогда самая популярная в России иностранная марка Chevrolet вновь возвращается в массовый сегмент российского авторынка. Уже с марта в нашей стране будут доступны модели Chevrolet Spark, Cobalt и Nexia (Aveo) узбекского производства, которые до этого продавались у нас под брендом Ravon. Дело в том, что после ухода GM с российского рынка в марте 2015-го узбекский автопроизводитель не имел права экспортировать свои автомобили под маркой Chevrolet, что и сподвигло его переименовать свои машины для рынков России, Казахстана и Белоруссии.

"Различие между привычным Chevrolet и Ravon по сути были только в шильдике на радиаторной решетке и названии. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы продажи рухнули, поскольку у подавляющего большинства потребителей марка Ravon не только не ассоциируется с General Motors или хотя бы с маркой Daewoo, купленной некогда американским концерном, но и вообще вызывает недоумение: "Уж не очередной ли это "китаец", пришедший к нам в попытках завоевать симпатии?" Что было вдвойне досадно, поскольку узбекский завод продолжал производить и успешно продавать на внутреннем рынке точно такие же автомобили, но под брендом Chevrolet", - комментирует аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

И вот теперь UzAuto Motors получил уникальную возможность вернуть выпускаемым в Узбекистане на экспорт моделям их истинные названия, а главное - золотой "галстук-бабочку" на радиаторную решетку. Правда, почему-то сделано исключение для модели Aveo, которая станет "Шевроле Нексией". Между тем, продажи автомобилей под брендом Ravon, так и не признанным среди российских покупателей, к середине года будут прекращены.

Вернуть доброе имя

В свою очередь, General Motors по-прежнему будет заниматься реализацией в России премиальных внедорожников Chevrolet американского производства и люксовых автомобилей Cadillac. Стоит при этом отметить, что GM разрешил своему технологическому партнеру из Узбекистана использовать марку Chevrolet, несмотря на то, что, например, Группа PSA до сих пор не имеет права продавать у нас модели Opel, разработанные некогда на джиэмовских платформах.

По мнению консультанта компании Simon-Kucher & Partners Ивана Кондратенко, целью UzAuto Motors, безусловно, является попытка использовать богатую историю и известность марки Chevrolet для отвоевания рыночных позиций в России у конкурентов в бюджетном сегменте.

"Скорее всего, General Motors не в убыток себе предоставил право использования марки Chevrolet их узбекскими партнерами. Поэтому не исключено, что под маркой Chevrolet те же автомобили, что ранее существовали под маркой Ravon, будут уже по умолчанию дороже, чтобы покрывать вероятные отчисления GM. Учитывая также то, что это модели иностранного производства, которые облагаются пошлинами и утилизационным cбором, - сомневаюсь, что их цена будет достаточно конкурентная, чтобы бороться с теми же Hyundai Solaris и Kia Rio местной сборки", - рассуждает Иван Кондратенко.

Наценка за шильдик

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

На сегодняшний день рублевые цены на модели Chevrolet Spark, Cobalt и Nexia еще не объявлены. Между тем, под брендом Ravon субкомпактный хэтчбек R2 предлагается от 646 до 697 тыс. рублей, то есть его уже нельзя назвать самым доступным автомобилем с "автоматом", поскольку это звание теперь по праву принадлежит двухпедальной Lada Granta (от 607,5 тыс. рублей). Цены на компактный седан Nexia R3 составляют от 670 до 748 тыс. рублей, а самым дорогим в линейке Ravon является седан R4 стоимостью от 678 до 756 тыс. рублей.

"Россияне помнят и любят марку Chevrolet, и если ценовая политика узбекского производителя останется такой же, как и прежде, его однозначно ждет успех. К тому же сохранившаяся дилерская сеть заметно облегчает задачу возвращения на российский рынок некогда популярных автомобилей", - полагает Алексей Коренев.

Как отмечает Иван Кондратенко, у Chevrolet Spark практически нет конкурентов в своем сегменте, поэтому его перспективы выглядят получше, чем у других моделей UzAuto Motors. В то же время Nexia и Cobalt - автомобили классом повыше, где очень серьезная конкуренция и сильные позиции лидеров - Lada Granta, Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo. Основным преимуществом существующих лидеров является их местное производство, что позволяет иметь меньшие цены на фоне импортных моделей. Также модели Nexia и Cobalt - это уже довольно устаревшие автомобили, которым кроме как с ценовой точки зрения (что остается под вопросом), по другим параметрам - таким, как качество и уровень оснащения соревноваться с лидерами рынка сложно.

"Любому автопроизводителю приходится принимать решение - следовать ли за модой и трендами, и тогда вкладывать колоссальные денежные ресурсы в постоянные разработки и обновления, или же придерживаться консервативного и сдержанного, но устойчивого спроса на машины, которые просто едут. Думаю, для UzAuto Motors наиболее жизнеспособный как раз второй вариант. На российском рынке есть спрос на автомобили новые с точки зрения пробега, морально опаздывающие, но и более доступные по цене. Это актуально той категории покупателей, которая нуждается в замене машин по причине износа техники и снижения ресурса, но не гонится за технологиями, так как не может себе этого позволить финансово", - констатирует старший аналитик "ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Без громких обещаний

Chevrolet Onix. Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Впрочем, в UzAuto Motors заявляют о планах по расширению модельного ряда Chevrolet в будущем. В настоящее время на заводе в Узбекистане вовсю идет подготовка к производству седана Chevrolet Onix и других моделей на новой бюджетной платформе GM. Именно Onix вполне может стать следующей новинкой от Chevrolet в нашей стране. Между тем, в российской линейке UzAuto Motors по-прежнему отсутствует модель SUV, хотя на узбекском предприятии уже выпускается компактный кроссовер Tracker, разработанный на той же платформе, что и Onix. Не исключено, что со временем он также доберется до нашего рынка.

Что касается планов продаж в России, на этот раз в UzAuto Motors обошлись без громких заявлений. Хотя в сентябре прошлого года, когда были возобновлены поставки автомобилей Ravon в нашу страну, узбеки намеревались реализовать в 2020-м до 34 тыс. машин и занять 2% российского рынка. Для сравнения, рекордным для новоиспеченной марки стал 2017 год, когда россияне приобрели 15 тыс. автомобилей Ravon. А вот машины Daewoo в лучшие времена расходились тиражом свыше 90 тыс. экземпляров в год, при том что выбор тогда составлял всего из двух моделей - Nexia и Matiz. В силу своей дешевизны они были одними из самых популярных иномарок в нашей стране, занимая высокие места в рейтингах российских бестселлеров.

"Если UzAuto Motors достигнет продаж на уровне 10 тыс. автомобилей в год - это уже будет значительный успех. В последнее время нестабильность и некая неорганизованность компании в нашей стране не дали возможности узбекам закрепиться на российском рынке и вернуть былую славу марки Daewoo. Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon. Но остаются другие неопределенности - будет ли эффективно работать дилерская и сервисная сеть, и как будут обстоять дела с ценовым позиционированием моделей", - резюмирует Иван Кондратенко.