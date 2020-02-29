Спрос на КамАЗы вырос из-за коронавируса

Спрос на автомобили КамАЗ вырос в России, причем автопроизводитель напрямую связывает это с коронавирусом.

"Есть оживление спроса в России - эффект коронавируса сказывается, давление импорта уменьшается", - приводит ТАСС заявление генерального директора компании Сергея Когогина.

При этом точных данных о том, насколько выросли продажи, топ-менеджер не привел, сославшись на то, что они поступят позже.

"Но мы видим, что есть позитивные сдвиги", - подчеркнул он.

В то же время коронавирус может негативно сказаться на производственном плане КамАЗа. У поставщиков электронных приборов в апреле наверняка возникнет проблема, связанная, в свою очередь, с дефицитом комплектующих из Китая. И по мнению Когогина, даже прекращение распространения заболевания не в силах исправить эту ситуацию.

"Когда наступит период снятия карантинных ограничений в Китае, заполнить все цепочки поставок будет не так просто - это не может произойти сегодня или завтра", - сказал топ-менеджер. И пояснил, что китайские власти наверняка предпримут первоочередные меры для обеспечения местных заводов, а уже потом - иностранных.

Как следствие, уже 20 апреля КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю, а затем пересмотреть производственные планы на 2020 год. При этом предприятие не может быстро поменять поставщиков, хотя и пытается подстраховаться на случай кризиса.

"Валидация нового поставщика занимает, как правило, от года до двух лет - благо, у нас по многим линиям есть дубль и сегодня начинаем видеть, что у нас что-то вырисовывается", - отметил Когогин.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ создал антикризисный штаб из-за возможных перебоев с поставками комплектующих из Китая. Тем временем на УАЗе начали поиск альтернативных производителей деталей.