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29.02.2020 14:29
Рубрика: Общество

Вселенский патриархат не подтвердил сообщения о готовящейся всеправославной встрече

Константинопольский патриархат пока не намерен собирать предстоятелей поместных церквей по аналогии со встречей, прошедшей 26 февраля в столице Иордании Аммане.

"Если бы что-то такое действительно планировалось, то мы бы не стали держать это в секрете и официально бы всех уведомили", - сообщили ТАСС в пресс-службе стамбульского Вселенского патриархата.

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Ранее в субботу в СМИ появилась информация о том, что патриарх Константинопольский Варфоломей планирует созвать общеправославную встречу и пригласить на нее предстоятелей 15 церквей, а том числе раскольничьей ПЦУ.

Братская встреча предстоятелей и делегаций православных церквей прошла в Аммане 26 февраля. В ней приняли участие представители Иерусалимской, Русской, Сербской, Румынской, Польской православных церквей, а также православной церкви Чешских земель и Словакии. В состав делегации РПЦ, которую возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вошел и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, стоящий во главе канонической Украинской православной церкви.

"Участники отметили, что разделяют боль Иерусалимского Патриархата от надвигающейся опасности раскола в нашем православном сообществе", - говорится в сообщении РПЦ, опубликованном по итогам встречи.

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В Аммане, в частности, обсудили церковную ситуацию на Украине, вопрос о Северной Македонии и положение православной церкви в Черногории, где в конце 2019 года был утвержден неоднозначный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Сербская православная церковь, к которой относится Черногорско-Приморская митрополия, ранее высказывала опасения, что его принятие приведет к изъятию собственности в пользу непризнанной Черногорской автокефальной церкви.

"Делегации решили, что они должны собраться как братья, предпочтительно до конца этого года, чтобы укрепить дружеские связи молитвой и диалогом. Участники надеются, что Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей с его известным старшинством чести присоединится к этому диалогу вместе со своими собратьями-Предстоятелями", - также сообщается в пресс-релизе.

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