Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" в игре с "Арсеналом"

В воскресенье состоится возвращение экс-форварда "Зенита" и сборной России Александра Кокорина в большой футбол. Форвард оказался в основном составе ФК "Сочи" матча 20-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" и выйдет на поле с первых минут.

Таким образом, 28-летний футболист сегодня собирается дебютировать в официальных матчах за свой новый клуб, в который он на правах аренды недавно перешел из питерской команды.

Это событие весьма необычным образом афишировал Twitter Евро-2020. На своей официальной странице матчей первенства континента в Санкт-Петербурге он сравнил скандально известного футболиста с попугаем Кешой - героем популярнейшего мультфильма, сопроводив это такими словами: "Уже сегодня - возвращение блудного Кокорина".

Как известно, в межсезонье коллектив из города-курорта подписал контракт с еще одним известным игроком - защитником сборной Франции, чемпионом мира-2018 Адилем Рами. В минувшую пятницу на учебно-тренировочной базе клуба прошла презентация обоих новичков "Сочи".

Правда, игрок трехцветных пока только готовится в составе южан: Рами сообщил, что надеется дебютировать за "Сочи" в ближайшее время.

А вот Александр Кокорин, судя по всему, уже находится в неплохой форме и собирается помочь своей новой команде попытаться покинуть зону вылета (сейчас "барсы" находятся на последнем, 16-месте, отставая от идущих перед ними самарских "крылышек" на четыре очка).

Но форвард ставит перед собой и еще одну цель - снова оказаться в сборной России. "Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы", - признался Александр Кокорин.

Кстати



Поединок 20-го тура Российской премьер-лиги между "Сочи" и тульским "Арсеналом" начнется первого марта на олимпийском стадионе "Фишт" в 19.00. Главный судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), помощники судьи - Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербурга).