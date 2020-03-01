В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как помочь организму справиться с весенней хандрой и усилить его сопротивляемость различным вирусам. Необходимо спать не меньше восьми часов в сутки, отказаться от вредных привычек, заниматься спортом, и есть только полезные продукты.

Многочисленные исследования ученых доказали, что состояние нашего иммунитета на 50 процентов зависит от образа жизни, который ведет человек. Например, курение и употребление спиртных напитков негативно сказывается на защитных силах организма.

К симптомам, которые должны насторожить человека, относятся частые простуды, герпес на губах, сонливость, бессонница, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже. Это значит, что с "иммункой" у вас не все хорошо. И стоит обратиться к врачу.

Добавим, что 1 марта - Всемирный день иммунитета.