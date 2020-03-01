Выбираем подержанный Opel Mokka: кроссовер, которого нам не хватает?

Только представьте: еще совсем недавно Opel продавал в России более 30 модификаций разных моделей, причем большая часть из них собиралась в нашей стране, так что выбор подержанных вариантов сегодня просто огромный, причем по очень привлекательным ценам. Добротные городские "малыши" Corsa сегодня начинаются от двухсот тысяч рублей. За триста пятьдесят есть возможность подобрать достойную "Астру", ну а за пятьсот - можно смело начинать смотреть популярнейший кроссовер Mokka. На нем сегодня и остановимся поподробнее.

Opel Mokka появился в 2012 году, так что все экземпляры, присутствующие на рынке, должны находиться в приемлемом техническом состоянии. Если вы видите перед собой откровенно "уставший" экземпляр, списать состояние на возраст не получится - машина или плохо восстановлена после серьезного ДТП, или находилась в руках нерадивого владельца. В любом случае, от покупки лучше сразу отказаться.

Еще одна особенность, характерная для Mokka - большое внимание женской аудитории. Симпатичный, небольшой и не очень дорогой кроссовер Opel сразу приглянулся прекрасной половине человечества, а потому очень многие экземпляры сегодня имеют массу крашенных кузовных элементов после всевозможных мелких аварий. Страховая история содержащая за 6-7 лет владения от 4 до 8 ДТП для "Мокки" практически норма.

Кстати, определить, что владельцем "Опеля" был мужчина, тоже несложно. Такие экземпляры как правило темных цветов, без аварий, но с большими пробегами (под 200 тыс.км.) и выработанным ресурсом многих агрегатов.

В общем, при рассмотрении самых недорогих экземпляров Mokka выбор как правило будет стоять между технически исправным, но неоднократно перекрашенным автомобилем, либо целым по "кузовне", но сильно укатанным экземпляром. Исключения, само собой, тоже встречаются регулярно, ибо предложений, повторимся, масса.

Если вы настраиваетесь сразу купить добротный вариант в очень хорошем состоянии с небольшим пробегом, готовьте 600-700 тысяч рублей. Это будут "Мокки" 2013-2014 года выпуска, с пробегом до 100 тыс.км, как правило из одних рук и без истории аварий.

Ну а самые дорогие кроссоверы - это экземпляры в топ-комплектациях последнего 2015 года выпуска, после которого Opel Россию покинул. Такие "Мокки" сегодня отдают за 700-850 тыс.рублей.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Opel.

Opel Mokka попал в Россию с тремя хорошо известными двигателями. Самым распространенным стал 1.8-литровый бензиновый атмосферник А18XER, чуть позже добавился турбированный двигатель 1.4 A14NET, а самым редким стал турбодизель A17DTS.

Бензиновые двигатели отлично известны на сервисах, где заслужили репутацию добротных и ремонтопригодных моторов, которые выдержат не менее 200 тыс. км, однако совсем уж беспроблемными не будут. Радует то, что на "Мокке" все агрегаты попали уже в модернизированном виде и лишились ряда недостатков, присущих более ранним моделям.

Мотор 1.8 славится "сопливостью": внимания потребуют подтекающие прокладки и сальники разных систем: двигателя, насосов и всевозможных датчиков. Плохой симптом - появление масла в антифризе. Виноват в этом теплообменник, а значит придется готовиться к замене всех уплотнителей и сопутствующих жидкостей. Датчики давления масла и термостата, а также вся система охлаждения также регулярно доставляют хлопоты. Низкий уровень масла критично сказывается на системе регулировки фаз газораспределения. Двигатель ременной, так что каждые 70-80 тыс. км нужно менять привод ГРМ. При экономии на качественном топливе довольно быстро сдается система зажигания.

Турбомотор 1.4 не спроста построен на базе атмосферника предыдущего поколения. Двигатель с цепным приводом ГРМ в гамме легковушек Opel оказался самым надежным. Однако в новом воплощении агрегат подкинул новых недостатков. Дело в том, что на полуторатонном кроссовере мотор небольшого объема оказался изрядно нагружен. Во-первых, немцы так до конца не сбалансировали мотор, а потому на холостых он частенько подтраивает, что является нормой и на ресурс влияет не сильно.

Во-вторых, двигатель еще более чувствителен к качеству топлива и масла. В критических случаях сбивается детонация и страдает поршневая. Также не славится выносливостью помпа системы охлаждения, подтекает прокладка клапанной крышки. Турбина при умеренных нагрузках выдерживает около 200 тыс.км, а с вовремя замененным клапаном регулировки наддува прослужит и дольше. Цепь ГРМ требует замены на 130-140 тыс.км.

Дизель 1.7 на Опеле - это японский агрегат Isuzu. При правильном уходе очень надежный и выносливый мотор. В конструкции использована довольно капризная топливная система Denso, которая очень не любит в топливе примесей и мусора, так что продвинутые владельцы ставят в систему второй фильтр более тонкой очистки.

Мотор критичен к качеству антифриза, как и бензиновый двигатель 1.8. Если "охлаждайка" залита не та, начинается разрушение прокладки теплообменника и стаканчиков форсунок. Само собой раз в год крайне желательно чистить систему EGR и следить за сажевым фильтром, если его не вырезали. Турбонаддув выдерживает более 200 тыс.км.

Трансмиссия

Фото: Пресс-служба Opel.

Opel Mokka продавался с механической и автоматической коробками передач, причем каждая из модификаций могла оснащаться как передним, так и полным приводом.

Если в целом, то все агрегаты трансмиссии кроссовера имеют средний уровень надежности. Механические коробки передач, как 5-ти, так и 6-ти ступенчатые после 100-130 тыс.км начинают докучать подтеканиями масла, нечеткостью включения передач (особенно задней), а также гулом подшипников вторичного вала. Распространенной неисправностью является выход из строя подвесного подшипника, который перегревается и теряет смазку из-за находящейся рядом выпускной системы.

Автоматом "Мокке" служит хорошо известная коробка GM 6T40, которая особой надежностью похвастаться не может. При регулярной смене масла (не реже каждых 50 тыс.км) автомат дотягивает до 150 тыс.км, после чего вопросы по очереди начинают задавать соленоиды, гидроблок, фрикционные диски и т.д и, конечно, блок управления. Проявляется все это толчками и рывками. С 2014 года трансмиссия получила обновление и стала куда надежнее.

До половины кроссоверов Opel были проданы с полным приводом, который реализован через муфту BorgWarner. Никаких принудительных режимов блокировки она не имеет и управляется исключительно электроникой, так что ее состояние напрямую зависит от эксплуатации. Внимание стоит уделить состоянию электрики и датчиков, которые подвержены внешним воздействиям, а также контролю масла и смазок систем полного привода. По механической части особых недостатков у полного привода нет.

Подвеска, тормоза и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Opel.

На Opel Mokka применена полузависимая подвеска с задней балкой, причем вне зависимости от типа привода. Ресурс основных деталей вроде амортизаторов составляет не менее 100 тыс.км, а вот шаровые и ступичные подшипники ходят заметно меньше, порой не выдерживая и 40-50 тыс.км. Чуть больше ходят стойки и втулки стабилизатора.

Тормозная система надежна и в основном докучает только по электронной части глюками датчиков ABS и электронного стояночного тормоза.

Рулевое управление бывает двух видов. С двигателем 1.8 шел гидравлический усилитель, который боится холодов. Замершая жидкость может вывести из строя насос, а при отогревании начинает подтекать. С турбодвигателями устанавливался электроусилитель, в котором может засбоить датчик положения рулевого колеса.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Opel.

Изначально Opel Mokka был хорошо защищен от коррозии, но покрашен не самыми дорогими красками. Тонкий слой лака достаточно быстро изнашивается, а по тому в идеальном состоянии цвета возрастные машины найти сложно.

Сюда прибавляется и описанная в начале статьи особенность частого попадания "Мокки" в ДТП, из-за чего очень многое зависит от качества восстановления и перекраски. Кроме того, у Опеля часто облезает декоративный хром и не славятся надежностью механизмы дверных ручек. На топ-версиях может сбоить поворотная система головного освещения AFL.

Зато очень добротно, пусть и не из самых дорогих материалов, сделан интерьер. Особенно это касается дорогих комплектаций с двухцветной кожаной отделкой. Правда, отдельные элементы выносливостью не обладают: с возрастом может разболтаться рулевая колонка, проминаются сиденья. Отмечаются сбои работы вентилятора отопителя и неисправности подшипника компрессора кондиционера.

Вывод

Фото: Пресс-служба Opel.

Если говорить в целом, Opel Mokka это очень сбалансированный европейский кроссовер за не очень большие деньги. В плане надежности машина является добротным середнячком, что компенсируется хорошей ремонтопригодностью и не самыми большими затратами на обслуживание. Ждать чудес выносливости от автомобиля не стоит, но и по-крупному скорее всего он вас не подведет.