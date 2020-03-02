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02.03.2020 16:13
Рубрика: Происшествия

Дело активиста Константина Котова будет пересмотрено

Текст: Владимир Федосенко
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве рассмотрел жалобы защиты и Генпрокуратуры на приговор Константину Котову, которого осудили на четыре года колонии за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов, и отправил дело на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Молодой программист получил срок заключения в сентябре прошлого года по приговору Тверского суда Москвы. Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным. Отбывает он наказание в колонии общего режима. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ. В приговоре Котову указано, что он за полгода четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.

За незаконное преследование участнику митинга присудили 100 тысяч рублей

В январе Конституционный суд РФ после жалобы защиты программиста постановил пересмотреть дело Котова. КС указал, что "при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку".

В кассационном суде огласили ходатайство Генпрокуратуры, в котором надзорное ведомство попросило снизить наказание до одного года лишения свободы, так как "решение Тверского суда было немотивированно суровым". С такой же просьбой обратился к суду представитель уполномоченного по правам человека при президенте России.

Защита осужденного настаивала на полной отмене приговора как незаконного.

Происшествия Правосудие Суд Митинги и шествия

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