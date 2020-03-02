Пляжный футбол, по словам Земскова, куда более зрелищный, чем классический вариант. Фото: РИА Новости

На днях его гол в ворота сборной Беларуси на первенстве планеты стал обладателем премии "Главный гол 2019 года в России". В интервью "РГ" Земсков рассказал об особенностях игры в пляжный футбол и чего стоит ждать от россиян на следующем чемпионате мира.

Как думаешь, после чемпионата мира в Парагвае интереса к пляжному футболу стало больше?

Федор Земсков: Такого, что идешь по улице и тебя узнают, пока нет. Но, скажем так, больше людей стало интересоваться пляжным футболом. Если раньше большинство друзей даже не знали, что идет какое-то соревнование с моим участием, то теперь следят, пишут, переживают. Вот недавно в Москве прошел клубный чемпионат мира, так там почти на каждой игре по десять тысяч людей было на трибунах. Это что-то новое.

Может ли пляжный футбол в перспективе привлекать к себе еще больше внимания?

Федор Земсков: Думаю, у нас большое будущее. Если будем и дальше так играть, как на чемпионате мира - входить в тройку или брать титул, то все возможно. Будет больше трансляций, экспертов. Пляжный футбол ведь очень интересный вид спорта. Он динамичный, зрелищный, в нем много моментов, голов. Зрители сидят неподалеку, все на виду, рядышком.

Чемпионат мира в следующем году пройдет в России. Можем претендовать на большее, чем третье место?

Федор Земсков: Те, кто смотрел турнир в Парагвае, согласятся со мной, что нам по силам завоевать трофей. Как минимум мы наиграли на финал. Где-то немного не повезло, подвела реализация. А так мы никого не слабее.

В большом футболе, надо понимать, болеешь за "Спартак"?

Федор Земсков: В детстве всей душой болел, когда была та золотая команда во главе с Олегом Романцевым. Всех знал, начиная от любимого футболиста Андрея Тихонова, который, как и я, родом из Королева, и кончая запасными. Я прямо фанател, до часа ночи смотрел Лигу чемпионов. Но потом, с уходом Романцева, охладел к российскому футболу. Хотя сейчас потихоньку интерес возвращается. Да и в целом, когда ты находишься в этот, назовем его так - спартаковском движении, братстве, тяжело не болеть за "красно-белых". Будь то гандбол, хоккей или футбол.

На матчи ходишь?

Федор Земсков: Если честно, мне тяжело смотреть большой футбол. Те, кто играет в "пляжку", согласятся со мной. Это можно назвать профессиональной деформацией. За 90 минут 2-3 гола залетает, а порой и вовсе все заканчивается 0:0. А в пляжном футболе постоянно моменты, с десяток голов может залететь.

Кто из футбольного "Спартака" заиграл бы в "пляжке"?

Федор Земсков: Джикия! Он бы выжег все сзади. Его можно было бы оставить одного в защите и всем бежать в атаку. У него крепкие ноги, мышцы - пройти сложно. А на самом деле заиграть в "пляжке" может любой профессиональный футболист. Но не сразу. Парочка сезонов уйдет на адаптацию к новым условиям: как отбиться, поднять мяч с песка, какие отскоки.

Форвард "Спартака" Федор Земсков стал обладателем премии "Главный гол 2019 года в России"

Будучи еще футболистом, ты выступал за столичную "Нику", воспитанником которой является Денис Глушаков. Пересекался с ним на поле?

Федор Земсков: Да, но не на поле. Я пришел спустя две или три недели после его перехода в московский "Локомотив". Но он иногда приезжал к нам, вместе тренировались, общались. Денис очень коммуникабельный парень.

Мог тогда представить, что он станет звездой?

Федор Земсков: Как-то не задумывался об этом. Но я знаю, что он точно в это верил. Кстати, Денис помог бы в "пляжке". Он один из тех, кто интересуется пляжным футболом. Это я точно знаю. Глушаков в шикарных отношениях со всей нашей сборной, начиная от главного тренера Михаила Лихачева и заканчивая игроками. Он регулярно зовет нас на свой турнир в Миллерово. К сожалению, предыдущие два розыгрыша я пропустил, но пляжный "Спартак" принимал в них участие. Денис - большой молодец. Кого-кого, а его слава точно не испортила.