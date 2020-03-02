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02.03.2020 19:40
Рубрика: Спорт

Бомбардир с пляжа

Лидер нашей сборной Федор Земсков верит в успех на ЧМ-2021
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)
Недавно в Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии "Серебряная лань", победителей которых определяет Федерация спортивных журналистов России. Командой года была признана наша сборная по пляжному футболу, завоевавшая "бронзу" на чемпионате мира. Ее лидер - форвард московского "Спартака" Федор Земсков.
Пляжный футбол, по словам Земскова, куда более зрелищный, чем классический вариант. Фото: РИА Новости

На днях его гол в ворота сборной Беларуси на первенстве планеты стал обладателем премии "Главный гол 2019 года в России". В интервью "РГ" Земсков рассказал об особенностях игры в пляжный футбол и чего стоит ждать от россиян на следующем чемпионате мира.

Как думаешь, после чемпионата мира в Парагвае интереса к пляжному футболу стало больше?

Федор Земсков: Такого, что идешь по улице и тебя узнают, пока нет. Но, скажем так, больше людей стало интересоваться пляжным футболом. Если раньше большинство друзей даже не знали, что идет какое-то соревнование с моим участием, то теперь следят, пишут, переживают. Вот недавно в Москве прошел клубный чемпионат мира, так там почти на каждой игре по десять тысяч людей было на трибунах. Это что-то новое.

Может ли пляжный футбол в перспективе привлекать к себе еще больше внимания?

Федор Земсков: Думаю, у нас большое будущее. Если будем и дальше так играть, как на чемпионате мира - входить в тройку или брать титул, то все возможно. Будет больше трансляций, экспертов. Пляжный футбол ведь очень интересный вид спорта. Он динамичный, зрелищный, в нем много моментов, голов. Зрители сидят неподалеку, все на виду, рядышком.

Чемпионат мира в следующем году пройдет в России. Можем претендовать на большее, чем третье место?

Федор Земсков: Те, кто смотрел турнир в Парагвае, согласятся со мной, что нам по силам завоевать трофей. Как минимум мы наиграли на финал. Где-то немного не повезло, подвела реализация. А так мы никого не слабее.

В большом футболе, надо понимать, болеешь за "Спартак"?

Федор Земсков: В детстве всей душой болел, когда была та золотая команда во главе с Олегом Романцевым. Всех знал, начиная от любимого футболиста Андрея Тихонова, который, как и я, родом из Королева, и кончая запасными. Я прямо фанател, до часа ночи смотрел Лигу чемпионов. Но потом, с уходом Романцева, охладел к российскому футболу. Хотя сейчас потихоньку интерес возвращается. Да и в целом, когда ты находишься в этот, назовем его так - спартаковском движении, братстве, тяжело не болеть за "красно-белых". Будь то гандбол, хоккей или футбол.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Джикия: Не выходим из зоны комфорта, потому что не зовут в Европу

На матчи ходишь?

Федор Земсков: Если честно, мне тяжело смотреть большой футбол. Те, кто играет в "пляжку", согласятся со мной. Это можно назвать профессиональной деформацией. За 90 минут 2-3 гола залетает, а порой и вовсе все заканчивается 0:0. А в пляжном футболе постоянно моменты, с десяток голов может залететь.

Кто из футбольного "Спартака" заиграл бы в "пляжке"?

Федор Земсков: Джикия! Он бы выжег все сзади. Его можно было бы оставить одного в защите и всем бежать в атаку. У него крепкие ноги, мышцы - пройти сложно. А на самом деле заиграть в "пляжке" может любой профессиональный футболист. Но не сразу. Парочка сезонов уйдет на адаптацию к новым условиям: как отбиться, поднять мяч с песка, какие отскоки.

Форвард "Спартака" Федор Земсков стал обладателем премии "Главный гол 2019 года в России"

Будучи еще футболистом, ты выступал за столичную "Нику", воспитанником которой является Денис Глушаков. Пересекался с ним на поле?

Федор Земсков: Да, но не на поле. Я пришел спустя две или три недели после его перехода в московский "Локомотив". Но он иногда приезжал к нам, вместе тренировались, общались. Денис очень коммуникабельный парень.

Мог тогда представить, что он станет звездой?

Федор Земсков: Как-то не задумывался об этом. Но я знаю, что он точно в это верил. Кстати, Денис помог бы в "пляжке". Он один из тех, кто интересуется пляжным футболом. Это я точно знаю. Глушаков в шикарных отношениях со всей нашей сборной, начиная от главного тренера Михаила Лихачева и заканчивая игроками. Он регулярно зовет нас на свой турнир в Миллерово. К сожалению, предыдущие два розыгрыша я пропустил, но пляжный "Спартак" принимал в них участие. Денис - большой молодец. Кого-кого, а его слава точно не испортила.

Спорт Футбол Пляжный футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Интервью с известными спортсменами

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